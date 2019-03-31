Kuyumcuların yüzünü güldüren açıklama

YENİDEN getirilecek 4 taksit imkanının hem vatandaş hem esnaf açısından iyi olduğunu anlatan Çelik, “Seçimler vesilesiyle Dışişleri Bakanımız Antalya'da esnaf buluşması yaparken kuyumcuları da ziyaret etti. Bakanımıza, kuyumcuların taksitin tekrar geri gelmesi talebini ilettik. Mevlüt Çavuşoğlu da gerekli mercilerle görüşeceğini ifade etti. İki gün sonra da BDDK Başkanı açıklama yaptı. İşçilik gerektiren altınlarda ve mücevher ürünlerinde 4 taksitli satışın tekrar çıkacağını söyledi. Bu kuyumcular için çok sevindirici bir haber oldu. Tam da düğün mevsimine girdiğimiz dönemde hem kuyumcuların satışları artırması açısından hem de düğün yapacak olanlar, takı alacak olanlar için de 4 taksitle alma kolaylığı oldu. Satışların artmasını, piyasaya hareketlilik gelmesini umuyoruz" diye konuştu.

'4 TAKSİT SAYESİNDE İŞLERİMİZ AÇILIR'

22 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Koç, el işçiliği gerektiren altında ve mücevherde 4 taksit imkanının kuyumcular için çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Koç, "Normalde taksit olayı yoktu. Vatandaş kuyumcu dükkanımıza geldiği zaman kredi kartını uzatıyor, 'taksit var mı' diye soruyordu. Taksit olmadığı için iş yapamıyorduk. 4 taksit sayesinde işlerimiz açılır diye düşünüyorum. 4 taksitin gelmesi, bizim için de vatandaş için de iyi oldu. Çeyrek altında taksit olmuyor. İşçilik gerektiren setlerde, bilezik gibi ürünlerde taksit var" dedi.

'HEM ESNAFI HEM DE HALKI RAHATLATMAK LAZIM'

19 yıllık kuyumcu Ali Efe ise "Esnafı rahatlatmak için iyi bir sistem ama aynı zamanda bankaların da faiz oranlarını yükseltmemesi lazım. Hem esnafı hem de halkı rahatlatmak lazım. 4 taksitin gelmesi de bizim için çok iyi. Esnaf iş yapar, herkes biraz daha rahatlamış olur" dedi. Kuyumculukta yapılacak taksitlendirme düzenlemesinden memnun kaldığını ifade eden Hüseyin Koç, "Vatandaş için kolaylık oldu. Herkesin yatırım yapabilmesi için taksit getirilmesinin yararlı olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.