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Kuşlar için üretti, binlerce liraya satıyor

Bursa'da emekli olduktan sonra kuş kafesi imalatına başlayan Ali Kalktı'nın sarayı andıran kafesleri binlerce liraya alıcı buluyor

Kuşlar için üretti, binlerce liraya satıyor

Bursa'da emekli olduktan sonra kuş kafesi imalatına başlayan Ali Kalktı'nın sarayı andıran kafesleri binlerce liraya alıcı buluyor

10 Aralık 2017 Pazar 11:44
Kuşlar için üretti, binlerce liraya satıyor
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BURSALI kafes ustası Ali Kalktı (66), 2000 yılında şoförlükten emekli olduktan sonra kanaryası için bir kafes yaptığını söyleyerek, "Kuşum gezdirmeye çıkarttığım bir gün kafesi gören kuş satıcısı bunu çok beğendi. Kafes siparişi verdi. Yaptığım kafesler o kadar beğenildi ki şimdi Türkiye'nin bütün vilayetlerine ve yurt dışına değerli ağaçları işleyerek yaptığım kafesleri satıyorum" dedi.

10 BİN LİRAYA SATIYOR

Yerli ve ithal ağaçları işleyerek boyutları 1 metre 20 santime kadar olan kafesler imal eden usta, kafeslerini 350 ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Türkiye'nin en iyi kafes ustası olarak anılan Kalktı'dan ders almak için onlarca öğrenci sıraya giriyor. Kalktı'nın yetiştirdiği öğrencileri Türkiye'nin çeşitli illerinde bu sanatı yaşatıyor.

6 HAFTADA ÜRETİYOR

Bu işe tesadüfen başladığını ifade eden Ali Kalktı, "Her türlü kafes yapıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından getirdiğim çeşitli ağaçları işleyerek kafes yapıyorum. Bir kafesi boyutuna ve işçiliğine göre 10 gün ile 6 hafta arasında bitiriyorum. Kafesleri ebadı ve malzemesine göre 350 lira ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerine satıyorum" diye konuştu.

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TürkiyeBursaEKONOMİ
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