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Kuruyemişte kaçakçılığa son!

İthal badem, ceviz ve kajuya gözetim uygulaması getirilmişti. Amaç yerli üreticiyi korumak ve dışarıdan kaçak olarak getirilen kuruyemişe son vermek.. Bu durum kaju, ceviz ve badem fiyatlarını nasıl etkiledi ? Uzmanlar konuyla ilgili ne diyor ? İşte merak edilen her şey

Kuruyemişte kaçakçılığa son!

İthal badem, ceviz ve kajuya gözetim uygulaması getirilmişti. Amaç yerli üreticiyi korumak ve dışarıdan kaçak olarak getirilen kuruyemişe son vermek.. Bu durum kaju, ceviz ve badem fiyatlarını nasıl etkiledi ? Uzmanlar konuyla ilgili ne diyor ? İşte merak edilen her şey

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:18
Kuruyemişte kaçakçılığa son!
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EKONOMİ Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından kaju, badem ve ceviz ithalatına yeni gözetim uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı.  Gıda fiyatlarının regülasyonu ve yerli üreticinin korunmasına yönelik hayata geçirilen ithalatta gözetim uygulamaları kapsamında amaç kuruyemişte gerçekleştirilen kaçakçılığa son vermek.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Bakanlığımızca gıda fiyatlarının regülasyonu ve yerli üreticinin korunmasına yönelik hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle kabuklu kaju cevizi ithalatında gümrük kıymeti 2.000 $/ton ve kabuksuz kaju cevizi ithalatında 9.000 $/ton olarak belirlenirken badem ile ceviz ithalatında yürürlükte olan gözetim kıymetleri artırılmıştır. Buna göre, bu tutarlar kabuklu badem için 3.000 $/tondan 4.400 $/tona, kabuksuz badem için 6.500 $/tondan 6.900 $/tona, kabuklu ceviz için 1.800 $/tondan 3.500 $/tona ve kabuksuz ceviz için 5.400 $/tondan 6.500 $/tona yükseltilmişti.”

İthal kuru yemişe önlem

AMAÇ KAÇAKÇILIĞI BİTİRMEK

Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çaputçu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ” Ekonomi Bakanlığı kaçakçılığı önlemek amacıyla kaju, badem ve ceviz ithalatında  böyle bir değişikliğe gitmiştir. Ülkemizde en çok bu alandaki ithalat ABD ve Şili’den yapılıyor. Buradan yapılan ithalatta  bu ürünleri getiren kişiler kajunun kilosunu 9 TL’den alıyorlarsa faturalarına 4 TL’den yazıp vergiden kaçıyorlar. Şimdi ise bu uygulama ile devletimiz bu kaçakçılığın önüne geçecek. Örneğin bu ürünü Türkiye’ye getiren kişiler ABD’den kaju fıstığını 9 TL’den alıyor. Burada vergiden kaçmak adına faturaya 4TL olarak yansıtıyor.  Yapılan Bu uygulama  ile kilo en düşük 9TL’den alınacak ve bu şekild eyapılan kaçakçılığın önüne geçilecek. ” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR FIRLAYABİLİR

(TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çaputçu “Bu durum fiyatlarda bir iki gün dalgalanmaya sebep olabilir. Ancak sonrasında  fiyatlar düzelecektir. Devletimiz bu şekilde  yapacağı uygulama sonunda kaçakçılığı önlemek amacıyla önceden % 60 oranında aldığı vergilerde indirime gidecek. Eğer gitmez ise bu yapılan uygulama ile kaju, badem ve cevizin fiyatları inanılmaz fırlayabilir. ” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KuruyemişKaçakçılık
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