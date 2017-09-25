Kuruyemiş fiyatları uçabilir

HÜKÜMET kilogramı 9 TL’ye yurda getirilen ithal kajunun 3 TL olarak gümrükten geçirilme sahtekarlığına önlem aldı. Hatfa sonu Resmi Gazete’de yer alan bir düzenlemeye göre kabuklu ve kabuksuz kajuya ek vergi getirildi. Öte yandan badem ve cevizin de gümrük gözetim değerleri artırıldı. Peki ya bu durum vatandaşa nasıl yansıyacak?

AMAÇ KAÇAKÇILIĞI BİTİRMEK

Tüm Kuru Yemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Ekonomi Bakanlığı kaçakçılığı önlemek amacıyla kaju, badem ve ceviz ithalatında böyle bir değişikliğe gitti. Ülkemizde en çok bu alandaki ithalat ABD ve Şili’den yapılıyor. Yapılan ithalatta bu ürünleri getiren kişiler kajunun kilosunu 9 TL’den alıyorlarsa faturalarına 3 TL’den yazıp vergi kaçıyorlar. Şimdi ise bu uygulama ile devletimiz bu kaçakçılığın önüne geçecek. Örneğin bu ürünü Türkiye’ye getiren kişiler ABD’den kaju fıstığını 9 TL’den alıyor. Burada vergiden kaçmak adına faturaya 3TL olarak yansıtıyor. Yapılan Bu uygulama ile kilogramı en düşük 9TL’den alınacak ve bu şekilde yapılan kaçakçılığın önüne geçilecek. ” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR FIRLAYABİLİR

(TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman kısa vadede kuru yemiş fiyatlarının artabileceğini söyledi. Piyasa oturana kadar böyle bir sonuçla karşılaşabileceklerini belirten Karaman “Bu durum fiyatlarda bir iki gün dalgalanmaya sebep olabilir. Ancak sonrasında fiyatlar düzelecektir. Devletimiz bu şekilde yapacağı uygulama sonunda kaçakçılığı önlemek amacıyla önceden % 53 oranında aldığı vergilerde indirime gidecek. Eğer gitmez ise bu yapılan uygulama ile kaju, badem ve cevizin fiyatları inanılmaz fırlayabilir. ” şeklinde konuştu.

İyi kalite kajunun kilogram fiyatı 85 TL’ye, kabuksuz ceviz içi’nin 60 TL’ye , bademin ise 33 TL’ye kadar çıkabiliyor.

VERGİLERE NE OLMUŞTU?

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Bakanlığımızca gıda fiyatlarının regülasyonu ve yerli üreticinin korunmasına yönelik hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle kabuklu kaju cevizi ithalatında gümrük kıymeti 2.000 $/ton ve kabuksuz kaju cevizi ithalatında 9.000 $/ton olarak belirlenirken badem ile ceviz ithalatında yürürlükte olan gözetim kıymetleri artırılmıştır. Buna göre, bu tutarlar kabuklu badem için 3.000 $/tondan 4.400 $/tona, kabuksuz badem için 6.500 $/tondan 6.900 $/tona, kabuklu ceviz için 1.800 $/tondan 3.500 $/tona ve kabuksuz ceviz için 5.400 $/tondan 6.500 $/tona yükseltilmişti.”