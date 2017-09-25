Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.388
DOLAR
3.5402
STERLİN
4.7506
EURO
4.1742
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Kuruyemiş fiyatları uçabilir

Vergi kaçakçılığını önlemek için kaju, ceviz ve bademe ek vergi getirildi. Eğer hükümet gözetim değerleri dışında vergi indirimi yapmazsa fiyatlar uçacak

Kuruyemiş fiyatları uçabilir

Vergi kaçakçılığını önlemek için kaju, ceviz ve bademe ek vergi getirildi. Eğer hükümet gözetim değerleri dışında vergi indirimi yapmazsa fiyatlar uçacak

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:06
Kuruyemiş fiyatları uçabilir
banner404

HÜKÜMET kilogramı 9 TL’ye yurda getirilen ithal kajunun 3 TL olarak gümrükten geçirilme sahtekarlığına önlem aldı. Hatfa sonu Resmi Gazete’de yer alan bir düzenlemeye göre kabuklu ve kabuksuz kajuya ek vergi getirildi. Öte yandan badem ve cevizin de gümrük gözetim değerleri artırıldı. Peki ya bu durum vatandaşa nasıl yansıyacak?

AMAÇ KAÇAKÇILIĞI BİTİRMEK

Tüm Kuru Yemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Ekonomi Bakanlığı kaçakçılığı önlemek amacıyla kaju, badem ve ceviz ithalatında  böyle bir değişikliğe gitti. Ülkemizde en çok bu alandaki ithalat ABD ve Şili’den yapılıyor. Yapılan ithalatta  bu ürünleri getiren kişiler kajunun kilosunu 9 TL’den alıyorlarsa faturalarına 3 TL’den yazıp vergi kaçıyorlar. Şimdi ise bu uygulama ile devletimiz bu kaçakçılığın önüne geçecek. Örneğin bu ürünü Türkiye’ye getiren kişiler ABD’den kaju fıstığını 9 TL’den alıyor. Burada vergiden kaçmak adına faturaya 3TL olarak yansıtıyor. Yapılan Bu uygulama ile kilogramı en düşük 9TL’den alınacak ve bu şekilde yapılan kaçakçılığın önüne geçilecek. ” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR FIRLAYABİLİR

(TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı  Hüsamettin Karaman kısa vadede kuru yemiş fiyatlarının artabileceğini söyledi. Piyasa oturana kadar böyle bir sonuçla karşılaşabileceklerini belirten  Karaman “Bu durum fiyatlarda bir iki gün dalgalanmaya sebep olabilir. Ancak sonrasında  fiyatlar düzelecektir. Devletimiz bu şekilde  yapacağı uygulama sonunda kaçakçılığı önlemek amacıyla önceden % 53 oranında aldığı vergilerde indirime gidecek. Eğer gitmez ise bu yapılan uygulama ile kaju, badem ve cevizin fiyatları inanılmaz fırlayabilir. ” şeklinde konuştu.

İyi kalite kajunun kilogram fiyatı 85 TL’ye, kabuksuz ceviz içi’nin  60 TL’ye , bademin ise 33 TL’ye kadar çıkabiliyor.

İthal kuru yemişe önlem

VERGİLERE NE OLMUŞTU?

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Bakanlığımızca gıda fiyatlarının regülasyonu ve yerli üreticinin korunmasına yönelik hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle kabuklu kaju cevizi ithalatında gümrük kıymeti 2.000 $/ton ve kabuksuz kaju cevizi ithalatında 9.000 $/ton olarak belirlenirken badem ile ceviz ithalatında yürürlükte olan gözetim kıymetleri artırılmıştır. Buna göre, bu tutarlar kabuklu badem için 3.000 $/tondan 4.400 $/tona, kabuksuz badem için 6.500 $/tondan 6.900 $/tona, kabuklu ceviz için 1.800 $/tondan 3.500 $/tona ve kabuksuz ceviz için 5.400 $/tondan 6.500 $/tona yükseltilmişti.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kuruyemiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık uyardı! Kokusundan ve logosundan tanıyın
Bakanlık uyardı! Kokusundan ve logosundan tanıyın
Yeni bir sanal para geliyor
Yeni bir sanal para geliyor
Fiyatlar yarı yarıya düştü
Fiyatlar yarı yarıya düştü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim