GELİR İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mükellefler beyannamelerini 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığıyla https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebilecekler.
Hesaplanan kurumlar vergisi, nisan ayının sonuna kadar anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilecek.
Kurumlar vergisi beyanname verme süresi başladı
1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyanname verme süresi 1 Nisan 2019 tarihinde başladı.
GELİR İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mükellefler beyannamelerini 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığıyla https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebilecekler.
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