Kurum: Piyasa ve internetten siyanür satışına yasak getiriyoruz

Son günlerde siyanür zehirlenmesi ile yaşanan ölümlerle gündeme gelen siyanür kimyasalı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz" dedi.