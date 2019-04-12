Kurul toplandı, 19 siteye erişimi engelleme kararı alındı

Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı forex işlemi yapan 19 internet sitesine erişim engellenmesine ilişkin karar aldı.

Kurul toplandı, 19 siteye erişimi engelleme kararı alındı
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SERMAYE Piyasası Kurulu, Türkiye’de izni olmayan yasa dışı şekilde forex işlemi yapan internet sitelerine erişimin engellenmesi için karar aldı. 
Sermaye Piyasası Kurulu dün toplandı. Toplantı sonucunda Türkiye’de bulunan yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen internet sitelerine ilişkin erişimin engellenmesi talep edildi.
İŞTE O SİTELER:
 
https://www.klasfx20.com
 
https://www.klasfx21.com
 
https://asforex2.com 
 
https://www.adminmarkets9.com 
 
https://www.adminmarketsgiris3.com 
 
 https://galafx10.com 
 
http://galaforextr.com 
 
https://www.karkapital7.com 
 
https://www.trendfx4.com 
 
https://fbs-trk.trade 
 
http://fxoro6.com 
 
https://www.lordfx3.com 
 
https://www.megakapital2.com 
 
https://www.uzmanfx3.net 
 
http://www.invests360.marketing 
 
https://www.destekfx1.com 
 
https://www.liberalfx4.com 
 
https://www.limitmarkets2.com 
 
https://www.hizlifx1.net
 
İŞTE SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDAKİ O MADDE
(4) (Ek fıkra: 690 sayılı KHK’nın 67 nci maddesi ile) (Değişik fıkra: 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 111 inci maddesi ile) Kuruldan izin alınmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplandığına veya Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ilgili internet sitesine erişimi engeller.

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