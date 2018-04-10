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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ticaret savaşına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ticaret savaşına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek

10 Nisan 2018 Salı 09:47
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in, ABD'de üretilen otomobillerden  ülkesinin Çin menşeli arabalara uyguladığından 10 kat daha fazla gümrük vergisi  almasını eleştirirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşmasında yaptığı  ılımlı açıklamalar ticaret savaşına ilişkin iyimserliği artırdı. Artan risk  iştahı ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi de 90'ın  altına geriledi.

Ticaret savaşına ilişkin endişeler şimdilik azalırken, ABD Başkanı  Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisine ABD Federal  Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın yapılması ve Suriye'deki gelişmeler,  piyasalardaki alımları sınırladı. Avukatı Cohen'in ofisinin FBI tarafından  aranmasına tepki gösteren Trump, Suriye ve ulusal güvenliği ilgilendiren birçok  önemli konuyla ilgilendikleri bir ortamda bir yıldır bir "cadı avı" ile  uğraştıklarını belirterek, "Açıkçası bu, aşağılayıcı bir durum ve ülkemize  yapılan bir saldırı. Bu, üzerine kurulu olduğumuz şeylere bir saldırıdır."  ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsası, gün içinde hızlı  yükselmesinin ardından gün sonuna doğru kazançlarının önemli bir kısmını geri  verdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,51 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı  Güven Endeksi'nin azalışını üçüncü aya taşıyarak nisanda 19,6 puana gerilemesi  ile Almanya'nın ihracat ve ithalat verilerindeki düşüşe karşın borsalarda sınırlı  da olsa yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40  endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Ticaret savaşına ilişkin azalan endişelerle bugün pozitif bir seyir  izleyen Asya piyasalarında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde  0,61 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün döviz kurlarında yükseliş eğiliminin negatif  etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği  112.500 puanı test etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 113.156  puandan tamamladı. Dolar, avro ve sterlin, tüm zamanların en yüksek seviyesini  görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yaklaşık yüzde 0,3  değer kaybıyla işlem görüyor. Rekorunu 4,0792'ye taşıyan dolar/TL, 4,06  seviyesinde dengelenirken, avro/TL 5'in hemen üzerinde, sterlin/TL ise 5,74-5,75  bandında dengelendi.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin jeopolitik risk algısını  artırdığını, ticaret savaşı endişelerinin ise azaldığını belirterek, bu  konulardaki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam  edeceğini kaydetti. Yarın hareketlenecek veri takvimi öncesinde bugün ABD'de ÜFE  verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 112.500 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu  söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel PiyasalarPozitif Bir Seyir
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