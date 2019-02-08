Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalara odaklandı

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
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ABD'de yetkililerin Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde çok  fazla ilerleme kaydedilemediğine işaret eden açıklamaları ve Başkan Donald  Trump'ın ek gümrük tarifelerinin başlayacağı 1 Mart'tan önce Çin Devlet Başkanı  Şi Cinping ile görüşmeyeceğini söylemesi ticaret savaşı tedirginliğini artırdı.
Artan ticaret savaşı endişeleri ile pay piyasalarında satış ağırlıklı  bir seyir izlenirken, Brexit konusunda belirsizliklerin devam etmesi de kısa  süreli toparlanma ümitlerini azalttı ve tepki alımlarının güçlenememesine neden  oldu.
Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,87, S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve  Nasdaq endeksi yüzde 1,18 değer kaybederken, dolar endeksi yükselişini üst üste  6'ncı işlem gününe taşıyarak 96,5'e çıktı.
Avrupa borsalarında ise satış baskısının daha güçlü olduğu görüldü.  Dün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para  politikasında değişikliğe gitmemesine karşın büyüme beklentilerini aşağı yönlü  revize etmesi dikkati çekti. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,67,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,84  düşüş kaydetti.
Bugün Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlasının beklentilerin  altında kalması sonrası, azalan küresel risk iştahının etkisiyle düşüş eğiliminde  hareket eden Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,9 azalışla tamamladı. Çin'de ise  devam eden yeni yıl tatili nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.
Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da,  BIST 100 endeksi günü yüzde 0,19 artışla 102.784 puandan tamamladı. Dün yüzde 1  artışla 5,2678'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında  yatay seyirle 5,2620 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin tarafından gelecek ticaret müzakerelerine  ilişkin açıklamalar ve Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olacağını ifade ederek, BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek,  103.400 ve 105.000 seviyelerini direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi
10.00 Almanya, aralık ayı cari işlemler dengesi

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