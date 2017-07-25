Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

FED Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısı öncesinde piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Analistler, Fed'in temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ederken, karar metnindeki ifadelerle piyasaları aralıkta yapılabilecek bir faiz artışına hazırlayabileceğini belirtiyor.Halen yüzde 1,00-1,25 olan Fed'in politika faizinin, aralıkta 25 baz puan artırılacağına ilişkin beklentilerin, enflasyondaki yavaşlama nedeniyle yüzde 40 seviyelerine gerilediğini aktaran analistler, karar metninde kullanılan ifadelerin beklentiler üzerinde belirleyici olacağını söyledi.ABD'de dün makroekonomik veri takviminin görece zayıf olmasının da etkisiyle şirket bilançolarının hisse bazlı hareketlere neden olduğu görüldü. Dün Dow Jones endeksi özellikle telekomünikasyon sektörü hisselerinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 0,31 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. S&P 500 endeksi ise günü yüzde 0,11 düşüşle tamamladı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,20 yükseliş kaydetti.Bugün Asya'da, dolar/yen paritesi analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 111 seviyesinin üzerinde tutunurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izledi.Yurt içinde, dün Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 107.000 puanın üzerinde tutunamayan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 106.711 puandan tamamladı. Dün gün içinde 3,57 sınırına kadar çıkan dolar/TL ise 3,5565'ten kapandı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,5520 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde İktisadi Yönelim İstatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, şirket bilançolarının da pay piyasası bazlı hareketlere neden olabileceğini ifade etti. BIST 100 endeksinin 106.000 seviyesinin kısa vadeli teknik görünüm açısından önemli destek konumuna geldiğini aktaran analistler, 108.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.