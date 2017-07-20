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Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklandı

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:07
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı
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ABD'DE  siyasi gelişmeler tekrar gündemin ön sıralarına yükselirken, dün ABD Senatosu Adalet Komitesi'nden yapılan açıklamada, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Rusya soruşturması kapsamında Senato'da ifade vereceği bildirildi.New York borsasında endeksler dün günü rekorlarla tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,31, Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 0,64 artış gösterirken, Standard & Poor's 500 endeksi de yüzde 0,54 yükselerek 2.473,83 puanla günü kapattı. Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia imalat endeksi ve öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini bildirdi.Avrupa tarafında gündemin en önemli maddesi ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları olacak. Dün Avrupa borsaları teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.Analistler, ECB'nin bugün yapacağı toplantıda mevcut politikalarını değiştirmesini beklemezken, Draghi'nin ise muhtemel politika değişikliklerine ilişkin daha güçlü ipuçları vermesini öngörüyor. ECB kararı öncesi avro/dolar paritesi 1,15 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası (BoJ) parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını değiştirmezken, politika faizini de yüzde eksi 0,10'da bıraktı. Yüzde 2 enflasyon hedefine 2019 mali yılında ulaşmayı hedefleyen BoJ, cari mali yıl için reel GSYH artış tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e yükseltti. BoJ, cari mali yıl için çekirdek TÜFE tahminini ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e düşürdü.Karar sonrası dolar/yen paritesi 111,77'den 112,22'ye yükseldi. Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,28 artışla 3,240,062 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,29 artışla 26.749,68 puan seviyelerinde seyrediyor.Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, banka ve holding pay piyasalarındaki güçlü alımlar ve kabine değişikliğinin pozitif etkisiyle 107.56395 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, dün günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,61 artışla 107.417,52 puandan tamamladı.Analistler, bugün yurt içinde kabine değişikliğine ilişkin haber akışı ile temmuz ayı tüketici güven endeksinin, yurt dışında da ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi. Analistler, BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç, olası geri çekilmelerde 105.200 ve 104.400 seviyelerinin destek konumunda izleneceğini kaydetti. 


 

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Küresel PiyasalarFaiz KararıBorsa
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