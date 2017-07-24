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Kurbanlık fiyatlarında artış beklenmiyor

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, Kurban Bayramı'na kısa süre kaldığını ve kırmızı et fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, bu yılki kurbanlık fiyatlarında ciddi artış beklemediklerini ve üreticinin elinde yeterli stok olduğunu söyledi

Kurbanlık fiyatlarında artış beklenmiyor

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, Kurban Bayramı'na kısa süre kaldığını ve kırmızı et fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, bu yılki kurbanlık fiyatlarında ciddi artış beklemediklerini ve üreticinin elinde yeterli stok olduğunu söyledi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:00
Kurbanlık fiyatlarında artış beklenmiyor
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YÜCESAN, yaptığı açıklamada, ramazan ayında yükselen  toptan kırmızı et fiyatlarının, temmuzdan itibaren kilogramda 3 ila 5 lira  civarında düştüğünü belirterek, düşüşün eylül ayına kadar sürmesini  beklediklerini, bu yüzden yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarında  önemli artış öngörmediklerini ifade etti.

Fiyatların düşmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın et  ithalatında gümrük vergisini düşürmesinin ve tüketimin azalmasının etkili  olduğuna işaret eden Yücesan, bakanlığın kararının ardından ithal edilen yaklaşık  10 bin tonluk donuk karkas etin sanayiciyle buluştuğunu bildirdi.

Yücesan, kırmızı et fiyatlarının Kurban Bayramı'na kadar düşüşünü  sürdüreceğini öngördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'na kadar fiyatlar bu haliyle devam eder. Çünkü Et ve  Süt Kurumu'nun aldığı tedbirler ve ithalat kararı var. Rutin şartlarda bu durum  kurbana kadar sürer. En az 45 gün bu durağanlık sürer ve fiyatlarda bir yükseliş  olmaz. Kurbanlık mal, hayvancının stoğunda ayrı bekleyen bir üründür. Şu anda  üreticinin elinde yeterli stok var. Bakanlık da 'eğer herhangi bir eksiklik  olursa bizim elimizde ithalat yetkimiz var, bu yetkiyi kullanırız' diyor. Bu  yüzden kurbanlık fiyatları konusunda çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum."

"Canlı hayvan kilogramı 31-32 lira civarında oluşur"

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş de büyükbaş ve küçükbaş  kurbanlık fiyatlarında ciddi bir yükseliş beklemediğini dile getirdi.

Kurbanlıkların hayvancılık sektöründe özel bir yerinin bulunduğunu,  normalde fiyatının kırmızı etten biraz daha yüksek olduğunu aktaran Yücelmiş,  "Kurbanlık getiren besici, çok fazla zahmet çekiyor. Büyük şehirlere Ağrı ve Kars  gibi üretim merkezlerinden hayvanlar getiriliyor. Taşıma, konaklama ve yer tahsis  gibi maliyetleri var. Ancak bu yıl kurbanlıklarda fiyatların çok yüksek  oluşacağını düşünmüyorum. Maliyet artışlarını da göz önüne alarak canlı hayvan  kilogram fiyatının bu kurbanda 31-32 lira civarında oluşacağını tahmin ediyorum.  Geçen sene bu 29-30 lira civarındaydı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kurban BayramıAhmet YücesanETBİR
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