Kurban Bayramı’nda yüzde 26 fazla harcadık

BAYRAMDA ödemelerin 2.2 milyar TL’si (yüzde 44) market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe yapıldı. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20’sini, akaryakıt istasyonları yüzde 14’ünü, giyim sektörü yüzde 10’unu oluşturdu. Ağustos ayı verileri incelendiğinde banka kartları ve kredi kartları ile Ağustos ayında toplam 61.6 milyar TL’lik ödemeye imza atıldı. Söz konusu tutarın 54.8 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 6.8 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 17 oldu. Yüzde 52 artan banka kartı ile ödemelerin, toplam kartlı ödemeler içindeki payı da yüzde 11’e ulaştı.

Geçen ayın sonu itibarıyla Türkiye’de 61 milyon kredi kartı ve 126.1 milyon banka kartı olmak üzere 187.1 milyon adet kart kullanılıyor.