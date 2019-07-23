Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışı kurbanlık fiyatları belirlendi

KIZILAY 2019 yılında kurban hisse fiyatlarını yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak belirledi. Bağışlanan kurban etlerinden konserve yaparak ihtiyaç sahiplerinin uzun süreli kullanımına sunan Kızılay, kurban etlerini yurt dışında 51 ülkeye dağıtıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı ise yurt içi kurban bedelini 890 TL, yurt dışını ise 725 TL olarak açıkladı.

11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağış yapacakların bankalar aracılığıyla 9 Ağustos, müftülükler aracılığıyla ise 10 Ağustos'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Mobil Uygulama ile kurbanlık hayvan hakkında bilgi edinilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması ile satın alınan kurbanlık hayvanın kulak küpe numarasıyla tür, ırk, cinsiyet, yaş ve aşılama bilgileri sorgulanabilecek.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise kurbanlık hayvanların kente girişinin 27 Temmuz'da başlayacağını bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı veterinerler, Riva ve Çamlıca canlı hayvan sevk noktalarında, 24 saat esaslı çalışacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 22:55