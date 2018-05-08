Kurbağa avcıları turizm sezonuna hazır

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde gece ellerindeki gaz lambası ve bellerine bağladıkları bidonlarla saatlerce sazlık alanda dolaşan kurbağa avcıları görenleri şaşırtıyor. Bir gece boyunca sazlık alanda kilolarca kurbağa toplayan avcılar 2018 yılının ilk 5 ayında 26 bin 300 kilo kurbağa topladı.

Bölgede yapılan kurbağa toplama işi ile ilgili olarak bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Yahyalı İlçe Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Parlak, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkıyatı ile birlikte kurbağa sevkıyat işi de gerçekleşmektedir. İlçemizde Bakanlığımız tarafından avlak saha olarak belirlenmiştir. Burada firmalar tarafından kurbağa toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında 77 bin 600 kilo, 2017 yılında 64 bin 800 kilo, 2018 yılı Mayıs ayına kadar ise 26 bin 300 kiloluk kurbağa sevkıyatı gerçekleştirildi.

Firmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri’ne bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerektiğinin altını çizen Parlak, kurbağalardan alınan numunelerin çeşitli analizler yapıldığını ve bakanlığın belirlediği parametlere uyduğu takdirde avlak sahada firmaların kurbağa toplayabildiğine dikkat çekti.

Parlak, firmaların avlanma tarihinden üç gün önce müracaat işlemlerinde bulundukları belirterek, “İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık ekiplerimizin gözetiminde toplama işlemi gerçekleştiriliyor ve 10’a kiloluk fileli kasalara konuluyor. Bunlar özel soğutulmuş sevkıyat araçlarına naklediliyorlar. Firmalar nakliye için İlçe Müdürlüğümüze gelerek özel nakliye menşei belgesi alıyorlar. Veteriner sağlık raporu hazırlandıktan sonra araçlar sevkıyata hazır hale geliyor. Firmalar bunları kendi merkezlerinde porsiyonluk olarak tüketilecek hale getiriyor. Özellikle Akdeniz bölgesinde bulunan ve yurt dışından gelen turistlerin rağbet gösterdiği lüks oteller ve özellikle İtalya ve Fransa gibi AB ülkelerine ihraç ediliyor” diye konuştu.

KURBAĞA AVCILARI BAŞ ROLÜNÜ HÜLYA KOÇYİĞİT'İN OYNADIĞI 'KURBAĞALAR' FİLMİNİ HATIRLATTI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde görülen kurbağa avcıları, baş rollerini Hülya Koçyiğit ve Talat Bulut'un paylaştığı 1985 yapımı 'Kurbağalar' isimli filmi akıllara getirdi. Filimde yaşamlarını domates, biber ve kurbağa toplayarak geçiren köylülerden Elmas Kadın (Hülya Koçyiğit), kocası öldürülünce genç yaşta dul kalır. Kocasız kalan Elmas, günden güne büyüyen çocuğuyla yaşam savaşı verir. Bankaya ve kooperatife olan borçlarını ödeyebilmek için durmadan çalışmak zorundadır. Bu arada köyün delikanlıları da Elmasa rahat vermezler. Ama genç kadın, 7 yıl hapiste yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Balkanlı Ali'ye (Talat Bulut) kanı kaynar. Ali de Elmasa sevdalıdır. Onunla evlenmek ister. Ama bir gecelik bir beraberlikten sonra Ali'nin bu tutkusundan vazgeçtiği görülür. Çünkü bu evliliğe karşı çıkan Alinin dul annesidir. Elmas kaderine boyun eğerek yaşamını kurbağalar dünyasında sürdürecektir.