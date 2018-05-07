'Kuraklık başladı'

PROGRAMIN açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Oda üyeleri olarak hem birbirimizle daha iyi iletişim içinde olmamız, Antalya içinde ticaretin gelişmesine katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu toplantıyla komite üyelerimizin birbirlerini daha iyi tanıyarak, her alanda işbirliği imkanlarını geliştirmelerini, odamız ve Antalya için sinerji yaratılmasını hedefliyoruz" dedi.

'KADIN ÜYE SAYIMIZ YÜKSELDİ'

Oda seçimlerinde ATSO Meslek Komitesi üyelerinin yüzde 58'i oranında yenilendiğini belirten Çetin, "Bütün üyeler yüzde 100 yenilense tecrübe ve kurumsal hafıza kalmaz, yenilenme olmadan herkes devam etse bu kez de gelişme olmaz. Bir taraftan tecrübe ve kurumsal bilginin devam etmesiyle, diğer taraftan yeni bakış açıları kazanmayla daha güzel bir çalışma sergileyeceğimizi ümit ediyorum. Bu dönemde meslek komitelerimizdeki kadın üye sayısı 11'den 19'a yükseldi. Bütün kadın arkadaşları kutluyor ve aday oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ANTALYA OLARAK GERİ KALAMAYIZ'

Yapacakları çalışmalardan da örnekler veren Çetin, Mobil ATSO, İnovasyon Merkezi, Arabuluculuk Merkezi, bilişim ve sağlık sektöründe ihracat kümeleri projelerini başlattıklarını söyledi. Çetin, "İnovasyon ve dijital ekonomi önümüzdeki dönemin konuları arasındadır. Antalya 4.0 projemiz Türkiye'de bir ilktir, Antalya'nın ve sektörlerin vizyonunu ortaya koyacak, katkı yapacak bir projedir. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri analizi gibi konular sektörleri ve dünyayı değiştirecek yenilikler. Antalya olarak bundan geri kalamayız" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA'YA YAZIK OLUR'

Antalya'nın, Türkiye'nin nüfusta dördüncü, turizmde ve tarım üretim değerinde birinci kent olduğuna işaret eden Çetin, buna karşı ticarette Gaziantep, Konya gibi illerden sonra geldiğini ifade etti. Antalya'nın sanayide ve ihracatta 15 ile 20 arasında olduğunu da hatırlatan Çetin, "Turizm, tarım ve konut sektöründe yüksek kapasite ve düşük katma değerle çalışıyoruz. Bu yapı nedeniyle son 6-7 yılda Antalya ticareti sorun yaşamaya başladı. Tarımda 2010'dan bu yana sorun yaşıyoruz. Konut sektörü olması gereken düzeyde değil. Antalya gibi dünya mücevheri bir il düşük fiyatla sürümden kazanmaya çalışamaz. Çok inşaat, çok yatak, çok üretim ile Antalya'ya yazık ederiz. Daha az, fakat kaliteli üretim yapmak zorundayız" dedi.

'KURAKLIK ANTALYA'YI ETKİLEMEYE BAŞLADI'

ATSO olarak yaptıkları çalışmalarla örnek olacaklarını vurgulayan Çetin, "Mesleki eğitim, iklim değişikliği, çevre, yani yeşil ekonomi önemli konularımız arasında. Yakın gelecekte yeşil otel, yeşil ürün belgeleri istenecek. Ayrıca, kuraklık şimdiden Antalya'yı etkilemeye başladı. Antalya 4.0 ile sanayi 4.0'ı ve yeşil ekonomiyi birleştireceğiz. Akıllı ekonomi hem sanayi 4.0 teknolojisi hem yeşil ekonomi olacak. Seralarımızın su tüketimi, otellerin su tüketimi, geri dönüşümler önemli konularımız olmalı" şeklinde konuştu.