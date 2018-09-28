Kur şokundan sonra kredi şoku

Yasin ARAZ

TÜRK Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'deki kur şokunun yanına şimdi de kredi şokunun eklendiğini açıkladı. Uzun vadeli, büyük yatırımlar yapan şirketlerin mecburen döviz cinsinden finansman sağladığını belirten Bilecik, "Yüksek enflasyon yüzünden, TL cinsinden uzun vadeli finansman sağlamak mümkün değil. Bu da büyük yatırımlar yapan şirketlerin önemli miktarda döviz borcu biriktirmesine neden oldu. Kimsenin böyle süreç yaşanacağını öngöremeden yapılan işlemler bunlar. Özellikle yurtdışı piyasalardan sağlanan finansman iyice azaldığı için, kur şokunun yanında şimdi diğer problem kredi şoku yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

'YÜZDE 40'LA KAZANAN YOK Kİ ÖDESİN'

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Faizlerin yüzde 40’lara kadar çıkması krediyi kolay bulma ihtimalini azalttı. Yüzde 40’la kim kazanıyor ki geri ödesin. Bunun dışındaki pek çok banka için yeni bir kararname çıkmıştı, kredi borcu olanın veya ödemede zorluk yaşayanların sicili bozulmayacak ve yapılandırma yapılıp yeni kredi alarak işletmesini devam ettirecek denilmişti. Ama şimdi bankalar geri adım atıyor. 'Sicil bozuk' diye bakıyor. Kur da buna eklenince tabi ki birbirini tetikliyor. Bunlar iş hayatını zora sokuyor" dedi.

'KOOPERATİFLERDE DE DURUM AYNI'

Alanya Bakkallar Odası Başkanı ve Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp de, "Bankalarda ciddi sorun var. Bankalar kur artışı ve faiz artırımından dolayı sıkıntı çıkarıyor. Değişik bahaneler sunarak kredi taleplerini reddediyor. Zaten verdiklerine de yüzde 35-40 faizle kredi veriyorlar. Özellikle daimi müşteri değilseniz durum daha da kötü. Kooperatiflerde de sorun var. Yeteri kadar ödenek alamıyoruz. Gelen parayı da esnaflarımıza dağıtıyoruz ama yeterli değil" ifadelerini kullandı.

'PİYASA DARALMIŞ DURUMDA'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy da şunları söyledi: "Faizlerin yükselmesiyle birlikte piyasanın en büyük sorunu teminat bulmak oldu. Dolar ve Euro olarak alınan kredilerin teminatlarının Türk Lirası olması sıkıntı yaratıyor. Faizler yüksek, bankalar kredi vermekte, işyerleri almakta zorlanıyor. Paranın bir mal olarak alınır, satılır hale gelmesi iş adamlarını zora sokuyor. Piyasa daralmış durumda. Kredilerle yatırım yapmak zor oldu. KOBİ’lerin sağlam bir zeminde bir araya gelmesi ve bankalar yerine kendi içlerinde yatırım yapması gerekiyor."



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 20:58