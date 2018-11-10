Kur saldırısına karşı koruma kalkanı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda duyurulan işvereni rahatlatacak kısa çalışma ödeneği konusunda adım atıldı. Hükümet, ağustosta yaşanan kur saldırıları nedeniyle üretimlerini kısmen azaltmak durumunda kalan firmalara kısa çalışma ödeneği kapısını açtı.

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, dışsal etkiler kaynaklı dönemsel durumlar 'zorlayıcı sebep' tanımına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yönetmelikte yaptığı değişiklikle, "İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları"na 'zorlayıcı sebep' tanımı getirildi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, düzenlemeyle zora düşen firmaların elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacağını belirterek, "Kur saldırılarıyla bazı firmalarımız sıkıntı yaşadı, üretimlerini kısmi olarak azaltmak durumunda kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza kısa çalışma ödeneği uygulamasının da süratle hayata geçirilmesini içeren rapor sunduk. Düzenlemenin işçilerimizi çıkarmadan sıkıntılarımızı aşmak için önemli bir fonksiyon üstleneceğine inanıyorum" dedi. Özdebir, işçilerin işsiz kalması durumunda 10 ay süreyle maaşlarını bu fondan almak zorunda kalacağına işaret ederek, "Düzenlemeyle fon daha az ödeme yapmış olacak. Dolayısıyla bu hem çalışanın, hem de fonun lehine bir durum" dedi.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI 12 KASIM'DA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoklu doğum yardımı programının 12 Kasım itibarıyla uygulanacağını, pazartesi taleplerin alınmaya başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarından 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartını değiştireceklerini böylece bu ödenekten daha fazla kişinin yararlanmasını sağlayacaklarını açıkladı. İşsizlik sigortası yararlanma koşullarının ağır olduğunun dile getirildiğini kaydeden Selçuk, "100 günlük eylem planı kapsamında işsizlik ödeneği hak kazanma şartlarından olan son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartını değiştirerek işsizlik ödeneğinden daha fazla kişinin yararlanmasını sağlıyoruz" dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma uygulaması, genel ekonomik, sektörel kriz veya zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir azaltılması ya da faaliyetin tamamen, kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı geçmemek üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama. Bakanlar Kurulu kararıyla 6 aya kadar uzatılabiliyor.