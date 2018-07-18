Kur hareketleri turizm sektöründe belirsizlik yaratıyor

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya Bloomberg HT'deki İş dünyası programına konuk oldu. Yeni kabinede Turizm Bakanlığı'na Mehmet Ersoy'un gelmesinden memnun olduklarını belirten Bağlıkaya "Sektörü iyi tanıyan, sektörün içinde olan birinin gelmesinden biz son derece memnunuz, tüm camianın yakından tanıdığı ve çok başarılı bir isim. Sektörün değişik segmentlerinde de iş yapan birisi" diye konuştu.

BOOKING.COM TARTIŞMASI

Booking.com yasağına dair süreci değerlendiren Bağlıkaya "Biz booking.com'un bzim ülkemizde de hizmet vermesini istiyoruz, biz de her tür fedakarlığı yapmaya hazırız ancak bir takım yasalar ve kurallar var. Ülkemizde vergi vermeden ticari faaliyet yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bunu kendilerine izah etmeye çalıştık.

Burada seyahat acentalarıyla rekabet eden global oyuncuların tamamının Türk seyahat acentalarına uygulanan vergi kanununa tabii olması gerek yoksa bizim rekabet etme şansımız kalmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Turist sayısında geçen seneye göre %30.8 bir büyüme sağlandığına dikkat çeken Bağlıkaya "Biraz sabırlı olmak lazım. 2016'yı geçirmiş bir ülkeyiz, ciddi bir badire atlattık.Rekabet üstünlüğümüz var. Huzur ve güvenle ilgili sıkıntılar yaşadık, şimdi onu da atlattık, yepyeni bir döneme girdik, herkes sabırlı olsun" dedi.

"KUR HAREKETLERİ BELİRSİZLİK YARATIYOR"

Kur hareketlerinin sektör için belirsizlik yarattığını dile getiren Bağlıkaya, "Şu an otelciler ve müşteriler açısından ciddi belirsizlik sıkıntısı var, kurun yüksek olmasından ziyade dalgalı olması sıkıntı yaratıyor, inşallah yakında düzelecektir. Yurt içinde gezen turist açısından herhangi bir durum yok." şeklinde yorum yaptı.