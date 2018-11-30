'Kur düşer ama fiyatlar düşmez'

Ceren ŞAHİN

İYİ turizm sezonu, her ne kadar bir nefes aralığı yaratmış ve şans olarak görülmüş olsa da Alanya, yükselen döviz ve artan maliyetlerle birlikte konkordato talep eden firmalarla sarsılmış, piyasada ciddi bir tedirginlik yaşanmıştı. 13 Ağustos'ta Türk Lirası karşısında 7.24 ile tarihi zirveye ulaşan dolar, dün itibariyle 5,16’ya, Euro ise 5.89’a kadar geriledi. Dövizdeki gerilemeye karşı yapılan zamların geri çekilmediğini söyleyen Alanya’nın dinamikleri, yaşanan gelişmeyi ve piyasaların son durumunu Yeni Alanya’ya değerlendirdiler.

‘ACISI ÇIKACAK AMA NE ZAMAN?’

Döviz kurlarında yaşanan son düşüşü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde değerlendiren Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim “Seçim öncesinde döviz kuru düşüyor. Kredi faizleri düşüyor. Ekonomideki daralmayı piyasa normal durum gibi algılamaya başlıyor. Biraz sıcak para da pompalanırsa tadından yenmez. Acısı çıkacak ama ne zaman!" dedi.

‘ALINAN TEDBİRLERİN FAYDASI OLDU’

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, piyasalara ilişkin değerlendirmesinde önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelerin olumlu yönde devam edeceğini vurguladı. Tabaklar “Kurlarda yaşanan ani yükseliş nasıl ki yalnızca Türkiye’nin elinde olmadıysa, düşüşler de sadece Türkiye’nin yönlendirmesiyle olacak bir şey değil. Dolayısıyla var olan düşüşlerin suni olduğu varsayımını kabul etmiyorum. Alınan tedbirlerin faydasının olduğu kanaatindeyim. Kaynak yaratılarak ve içeride düzenlemeler, iyileştirmeler yapılarak yaşanan bu düşüşlere zemin hazırlandı. Düzenlemelerin gelecek seçimler için yapıldığı düşünülebilir. Ben şöyle bakıyorum, Mart sonuna kadar dolar ve Euro dalgalanmadan devam ederse, neden marttan sonra da devam etmesin? Aynı tedbirlere devam edildiği sürece olabilir. Örneğin konut satışlarında yabancıların vatandaşlık koşullarının kolaylaştırılması mutlaka etkili olmuştur. Ya da dış borçlanmayı azaltmaları, dolayısıyla ithalat ve ihracat arasındaki farkın oldukça azalması da karşılık bulmuştur. Ben kasım ve aralık aylarında enflasyonun daha düşük geleceğine inanıyorum. Bankalara baktığımızda faizlerin 2 puan da olsa gerilediğini görüyoruz. Buna bağlı olarak piyasalarda bir hareketlenme olacaktır. Alanya’da otellerin ve inşaatların faaliyetleri söz konusu. Bunlar piyasayı olumlu hissetmeseler, bu faaliyetler ve yatırımlar gerçekleşmez. Tabi, süreklilik bu anlamda çok önemli. Herkes için bir soru işareti. Bence eskiye göre daha tedbirli davranmaya gayret ediyorlar diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘KUR DÜŞÜŞLERİ FİYATLARA YANSIMADI’

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ise döviz kurlarında yaşanan düşüşün gayrimenkul sektöründe piyasalara yansımadığına dikkat çekerek “Dış piyasalarda yaşanan olaylar ve alınan tedbirler bu anlamda bir bütün, tek başına değerlendirmek mümkün değil. Döviz kurlarında bir düşüş yaşandı lakin bizlerin asıl sorunu maliyetlerimize yansımamış olması. Tedarikçi firmalar, fabrikalar ve üreticiler malzemelerin dolara endeksli olduğunu ifade ederek fiyatları vaktiyle yükseltti. Kurdaki düşüşlerin ardından fiyatlar düşmüş değil. Hala aynı seviyede. Bu da bizim maliyetlerimize yansıyor, haliyle vatandaşları da etkiliyor. Bir tek demirde az miktarda bir fiyat düşüşü sağlandı. Onun dışında başka bir kalemde değişikliğe gidilmedi, herhangi bir gerileme mevcut değil. Bizler maliyetlerimizi hala düşüremedik. Devlet bu konunun üzerine gidileceğini açıklamıştı. İnşallah konunun takipçisi olunur ve yaşamış olduğumuz mağduriyete bir son verilir. Kurlara geldiğimizde, faiz oranları bizim için çok önemli. Son süreçte faiz oranlarının da geriye gelmeye başladığını görüyoruz. Ancak istediğimiz seviyelerde değil. Kurdan ziyade faizlerdeki düşüşü önemsiyoruz. Bir iyileşme süreci var ve bu da mutlaka bir çabanın eseri. Sürekliliği noktasında herkesin aklında bir soru işareti mevcut. Lakin alınan tedbirlerin devam etmesiyle birlikte piyasalarda düzelmenin de devam edeceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

‘ZAMLAR GERİ ALINSIN’

Aynı zamanda Aladdin Keykubat Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da olan Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada doların yükselişiyle birlikte yapılan zamların, düşüşüyle geri çekilmesi yönünde çağrıda bulunarak “Dolarda yaşanan ani yükselişin ardından hemen hemen bütün tüketim maddelerine zam gelmişti. Yalnızca özel sektör değil, devletimiz tarafından da gerek elektriğe, gerek doğalgaza ciddi oranlarda zam uygulanmıştı. Doların düşüşe geçtiği şu günlerde hepimiz ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler adına mutluyuz. Lakin bu olumlu etkilerin fiyatlara da yansıması gerekmektedir. Yapılan zamlar geri alınmalı. Doların yükselişiyle birlikte bir sürü zam yapıldı. Bu noktada fırsatçılık yapanlar da oldu. Zamların bir şekilde geri alınması gerekmektedir. Vatandaş için, esnaf için, her sektör için en çok önem arz eden konulardan biri de budur" dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 07:47