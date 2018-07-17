Kur arttı, yabancı konut satın aldı

KONUT sektöründe yapılan kampanyalara bir de kurun Türk Lirası karşısındaki yükselişi eklenince yabancıların alım iştahı en üst seviyeye çıktı. Türk yatırımcılar çok cazip hale gelen ev fiyatlarına rağmen alım kararı vermekte zorlanırken, yabancılar fırsatı kaçırmadı.

REIDIN’in rakamlarına göre, markalı konutsatışlarında yabancı alıcıların oranı yüzde 10 ile son 15 ayın zirvesine çıktı. Bu oran, son 6 aylık ortalamanın 3 puan üzerinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcılara satışlar Şubat’ta yüzde 6, Mart ve Nisan’da yüzde 8, Mayıs’da yüzde 7 oranında gerçekleşmişti.

5 yılda % 88 arttı

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde de Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 0.54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.70 oranında artış gerçekleşti. Buna göre Türkiye genelinde konut satış fiyat artışı son 6 ayda yüzde 4.32, son 1 yılda yüzde 9.70, son 3 yılda yüzde 37.93, son 5 yılda da yüzde 87.64 oldu.

Konut kira değerleri son 6 ayda yüzde 3.29, son 1 yılda yüzde 7.57, son 3 yılda yüzde 27.84, son 5 yılda da yüzde 66.73 oranında yükseldi. Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.33 oranında artarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.60 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre yüzde 81.50 oranında artış gerçekleştirdi ve endeks değeri 181.5’e ulaştı.

Haziran’da bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.05 oranında İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.56 oranında arttı.

Fırsatı gördüler geri çevirmediler

Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 (yüzde 42) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 24 ile 3+1 ve 2+1 konutlar izledi. Son 6 aylık ortalamanın yüzde

7 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar Şubat’ta yüzde 6, Mart ve Nisan’da yüzde 8, Mayıs’ta yüzde 7 oranında gerçekleşmişti. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2018 yılı Haziran sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, “Mayıs’ta adet bazlı yüzde 4.5, metrekare bazlı yüzde 4.4 olan stok erime hızı Haziran’da adet bazlı yüzde 7.5, metrekare bazlı yüzde 6.6 olarak gerçekleşti. Bu artışta, GYODER olarak, KONUTDER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ‘güç birliği’ kampanyası etkili oldu. Konut alıcısı, yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak sunduğumuz yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandı. Tüm bu gelişmelerin stok erime hızına etkisi olumlu oldu” dedi.

Konuttaki artış enflasyonun altında

REIDIN CEO’su Kerim Alain Bertrand da Haziran sonuçları hakkında şunları söyledi: “Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 0.54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.70 oranında artış gerçekleşmiştir. Haziran’daki artış hem aylık (yüzde 2.61) hem yıllık (yüzde 15.39) enflasyonun altında gerçekleşti. Diğer taraftan bu ay itibarıyla ilk defa kamuoyu ile paylaştığımız dönemsel sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan ‘Konut Yatırımlarındaki Toplam Getiri’, konutu yatırım olarak değerlendiren taraflar açısından son derece önemli bir gösterge niteliğindedir. 81 şehir düzeyindeki ortalama toplam getiri aylık yüzde 0.96, yıllık yüzde 14.91 düzeyinde oldu.”