Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiler!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı banka genel müdürleriyle yaptığı zirveden 6 önemli karar çıktı.



Erdoğan, "Ülkemizin kalkınmasına katkı beklemeye hakkımız var" dedi. Sabah'ın haberine göre, kamu bankaları da faiz politikalarında hükümetin ihracat, istihdam, büyüme politikalarına destek sözü verdi.

* Etkin finansman yapısı: İki yıllık dönemde daha etkin bir finansman yapısı oluşturulacak.



*KGF destek verecek: Reel sektöre teminat konusunda büyük destek veren Kredi Garanti Fonu yeniden yapılandırılacak. Fon sanayiyi destekleyen bir yapıya kavuşturulacak.



*Herkes destek verecek: Faizlerin daha düşük olmasında finans, banka kesimi üzerine düşeni yaparken, kamu da gerekli desteği verecek.



*İki yıllık reform süreci: Sektörü rahatlatan başlıkları içeren reformlar hızlı şekilde yaşama geçirilecek.



*Bankalar söz verdi: Bankacılık sektörü kredi, faiz politikasında büyüme, ihracat, istihdamı destekleyecek.



*Kamu kazanmaya devam edecek: Kamu bankaları son derece kârlı dolayısıyla sağlam şekilde yollarına devam edecek.



*Faiz'de değişiklik beklenmiyor



Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişiklik beklemediğini açıkladı.



Küresel ve jeopolitik gelişmelerin Türk lirasındaki (TL) değer kaybını tetiklemesiyle enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin artması ve görünümün bozulması sonucu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerde bir değişiklik öngörülmüyor.