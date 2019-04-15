Kullanılmayan süt izinlerinin parasını almak mümkün mü?

SÜT izni doğum yapan kadın çalışanların bir hakkı. İşveren bu izni çalışanlarına kullandırmak zorunda. Aksi halde süt izni kullandırmayan işvereni büyük para cezaları bekliyor. Peki çeşitli sebeplerle kullanılamayan süt izinlerinin ücretini işverenden talep etme mümkün mü?

KULLANILAMAYAN SÜT İZİNLERİNİN ÜCRETİ ALINABİLİR Mİ?

Çalıştığı iş yerinden kovulan bir kadın, ihbar ve kıdem tazminatları ile birlikte kullanamadığı süt izinlerinin de parasını işverenden talep eden bir dava açtı. Yargıtay ise verdiği kararda şöyle dedi: "Kadın işçiye doğumdan sonra bir yıla kadar günde 1.5 saat süt izni verilmesi gerektiğine dair düzenleme, 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesiyle getirilmiştir. İşverence süt izni verilmemesinin yaptırımı da, anılan yasanın 104. maddesinde öngörülmüştür. Bununla birlikte süt izni verilmemesi durumunda işçiye ilave bir ücret ödeneceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir. Bu durumda süt izni ücreti isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Buna göre kullanılmayan süt izinlerinin ücretinin daha sonradan işverenden talep edilemeyeceği karar bağlanmış oldu.