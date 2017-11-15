Küçüklerle olmuyor büyükler gelsin

BORSA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, bu yılın başından itibaren Türk hisse senetlerine ve menkul kıymetlerine özellikle yurt dışından çok yüksek montanlı talep olduğunu belirterek, “Bu kapsamda en az ayda veya 2 ayda bir büyük montanlı halka arzlara ihtiyaç var” dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılışında konuşan Karadağ, büyük ölçekli, İSO 500’de, İSO 1000’de yer alan şirketlerin Borsa İstanbul’a girmesi için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Memnun kalmıyorlar



Karadağ, “Büyük şirketlerin borsaya gelmesi, halka arz edilmesi lazım. Çünkü 2011’den sonra gördük ki küçük işletmelerde başarıyı yakalayamıyoruz. Ne patronlar, ne küçük hisse yatırımcıları ne de sermaye piyasası kurumları olarak biz memnun oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Karadağ, hiçbir sıkıntısı olmayan, ölçeği yakalamış firmaların, finansmana erişimi varsa ve kurumsallaşma anlamında problem yaşamıyorsa halka arza gelmekte isteksiz olduğunu kaydetti.

Karadağ, “İnşallah yakın dönemde hedeflerimiz doğrultusunda 1 milyar lira veya dolar üstü piyasa değerli firmaları borsamızda göreceğiz. Gelecek sene için şimdiden hazırlanan 12-13 şirket var. Bu sermaye piyasalarımızda beklediğimiz hareketliliğin, canlılığın başlangıcı olacaktır. Çünkü sermaye piyasası kurumları olarak önümüzde çok güzel günler olacağını düşünüyorum” diye konuştu.



Varlık Fonu ekonominin akıncısı olacak

BIST Başkanlığı’nın yanı sıra Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Himmet Karadağ, fonun kuruluş sürecini henüz tamamlamadığını ve yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı. Karadağ, bu konuda çok aceleci olmamak gerektiğini söyledi.

Karadağ, şunları kaydetti: “Kuruluş sürecine ilişkin yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada tabii beklentiler çok yüksek, yüksek olması da lazım. Ülke ekonomimize büyük katkılar verecek bir oluşum. G20 ülkelerinin tamamında çok başarılı bir şekilde kullanılıyor, biz de kullanacağız, ekonomimizin akıncısı olarak kurgulayacağız. Ancak bunun için çok aceleci olmamak lazım, varlık devirleri, bu devirlerin sonrasında yasal ve ikincil mevzuatta yapılması gereken ilave değişiklikler gerekiyor. Bunlara ilişkin ekiplerimizle beraber yoğun çalışıyoruz. Başbakanımız Binali Yıldırım’a sunacağız, gerekli adımları hükümetimizin bilgisi dahilinde atıyor olacağız.”