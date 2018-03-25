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'Küçük esnafa destek olalım'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken başta ev kadınları olmak üzere çok küçük çaplı faaliyetlerde bulunanlara verilen mikro kredilerin hacminden çok daha büyük etki oluşturduğunu belirtti

'Küçük esnafa destek olalım'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken başta ev kadınları olmak üzere çok küçük çaplı faaliyetlerde bulunanlara verilen mikro kredilerin hacminden çok daha büyük etki oluşturduğunu belirtti

25 Mart 2018 Pazar 22:26
'Küçük esnafa destek olalım'
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BAŞTA ev kadınları olmak üzere çok küçük çaplı faaliyetlerde bulunanlara verilen mikro kredilerin hacminden çok daha büyük etki oluşturduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, küçük esnafın mikro kredilerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, son 5 yılda mikro işletme kredilerindeki büyüme, yüzde 250’lere ulaştı. 2012 sonunda 54 milyar TL olan mikro işletme kredileri 2017 sonunda 133,6 milyar TL’ye çıktı. Mikro krediler, diğer kredilere göre prosedürü daha az olan kredilendirme sistemi olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Mali kuruluşlardan kredi alma olanağı bulunmayan vatandaşlar mikro krediler sayesinde küçük meblağlı nakit kaynağı ile girişimci olma yoluna girmektedir” diye konuştu.
'KALKINMADA ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP'
Mikro kredilerin sosyo-ekonomik kalkınmada çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Palandöken, “Özellikle çok küçük çaplı faaliyetlerde bulunan esnaf ile ev hanımlarına verilen mikro krediler bu insanların hiçbir geliri olmadan evde oturmaları yerine üretim yapmalarına olanak sağlamaktadır. Evinde tarhana yapan, mantı açan, ekmek pişiren kadınlarımız başlangıç sermayeleri ile bazı araç gereçleri satın alıp üretimlerini daha seri hale getirebilmektedir. Hatta evde üretip yapıp daha sonra dükkan açarak yanında işçi çalıştıran çok sayıda girişimci kadın örneği vardır. Mikro krediler sosyo-ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Başta ev kadınları olmak üzere, işsiz gençler, küçük ölçekli çiftçiler, çok küçük çapta faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve engelli vatandaşlarımız mikro krediler konusunda bilgilendirilmeli” şeklinde konuştu.

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