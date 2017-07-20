Kârlarını artırdılar % 18 zam yaptılar!

500 firmanın 2015 yılında 75.6 milyar lira olan üretimden net satışları, 2016 yılında yüzde 8.6 artarak 82.2 milyar liraya yükseldi. 2015 yılında reel olarak gerileyen üretimden net satışlar, 2016 yılında hemen hemen hiç değişmedi.8.7 MİLYAR TL KÂR2016 yılında satışların maliyetindeki artışların nispeten yavaşlamasının da katkısıyla, İkinci 500’ün faaliyet karlılığında iyileşme yaşandı. 2015 yılında 7.4 milyar lira olan toplam faaliyet karı,geçen yıl yüzde 17.5 artarak 8.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Faaliyet karının net satışlara oranı da aynı dönemde yüzde 8.5’ten yüzde 9.4’e yükseldi.Araştırmanın sonuçları, sanayi kuruluşlarının 2015 yılında 3.8 milyar lira olan finansman giderlerinin 2016 yılında yüzde 16.3 artarak 4.4 milyar liraya ulaştığını ortaya koyuyor.2016 yılında yaşanan sıkıntılara rağmen İSO İkinci 500’ün istihdamı yüzde 1.4 arttı. Yine ödenen maaş ve ücretler de 2016 yılında yüzde 18.2 gibi oldukça yüksek bir oranda artış gösterdi. Bu artışta asgari ücret düzenlemesi etkili olmakla birlikte, maaş ve ücretlerin reel olarak yüzde 10 civarında artış göstermiş olması dikkat çekiyor.

BORÇLAR NE ALEMDE?

İSO İkinci 500 şirketin kaynak yapısında toplam borçların payı 2013 yılında yüzde 61.2 iken 2016 yılında yüzde 60.5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde özkaynakların payı ise yüzde 38.8’den yüzde 39.5’e yükseldi. Bununla birlikte 2015’te 30.7 milyar lira olan toplam mali borçlar 2016da yüzde 17.5 artarak 36.1 milyar liraya ulaştı. Böylece mali borçların toplam borçlar içindeki payı 2015 yılında yüzde 57.6 iken, 2016da yüzde 58.1e ulaştı.

Mali borçların vade dağılımına baktığımızda, son yıllarda uzun vadeli mali borçlar lehine nispi bir iyileşme görülüyor. 2015 yılında kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı 50 iken, 2016 yılında yüzde 48.4e geriledi. Bu gelişme, sanayi kuruluşlarının orta-uzun vadeli mali borçlanma olanaklarının nispeten arttığını göstermesi açısından önemli. Bununla birlikte İSO İkinci 500ün kısa vadeli mali borçlarının toplam mali borçlar içindeki payının, İSO 500’e göre 11 puan daha yüksek oldu.