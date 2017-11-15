Kriz senaryosu yazmak istiyorlar

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının 2018 için Türkiye’de kaos senaryosunu devreye sokmaya çalıştığını belirterek, vatandaşın rahat olması gerektiğini, ihtiyaç duyulan tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısındaki konuşmasında, “Derecelendirme kuruluşları 2018 için de kaos ve ekonomik kriz senaryosunu tedavüle sokmaya çalışıyorlar. İş alemi ve 80 milyon vatandaşımız rahat olsun. 2018 için de gerekli tedbirleri alıyoruz” ifadesini kullandı.



8 milyar $ yabancı sermaye

Yıldırım, şöyle devam etti: “İlk 9 ayda Türkiye’ye yatırım için gelen yabancı sermaye miktarı 8 milyar doları buldu. Yılbaşından bu yana 13 milyar dolar finans piyasasına girdi. Derecelendirme kuruluşları ne söylerlerse söylesinler Türkiye ekonomisi güçlüdür. Büyümeye kalkınmaya, iş ve aş üretmeye devam edecektir.”

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin büyüme oranını üç kez olumlu yönde revize etmek zorunda kaldığını da kaydeden Binali Yıldırım, “Onların revize ettikleri büyüme oranı değil, aslında kendi itibarlarını kurtarma çabasıdır” dedi.



‘Euro’da yeni rekor: 4.59

Haftanın ilk işlem gününde 4.53 TL seviyesini aşıp rekor kıran euro, dün de 4.59’u geçerek tüm zamanların zirvesine çıktı. Euro/TL, yüzde 1’den fazla değer kazanarak 4.5953’e kadar yükseldi. Eurodaki çıkışta Almanya’da 3’üncü çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Almanya ekonomisi, bu yılın 3’üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.8 büyüme kaydetti. Beklentiler büyümenin yüzde 0.6 çıkması yönündeydi. Dolar/TL de dün 3.90’ın üzerine ulaştı. TL’de dolarda küresel değerlenme, ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi, jeopolitik risklere ilişkin endişeler de baskı yaratmaya devam etti.



Sanayi cirolarında keskin artış

Sanayi ciro endeksi Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.2 artış kaydetti. TÜİK’in verilerine göre, Eylül’de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 24.7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32.4 artış gösterdi. 3’üncü çeyrekte de sanayi ciro endeksi 2016’ya göre yüzde 31.6 arttı.