Kritik veri açıklandı! Haziran'da açık 548 milyon dolar oldu
Cari denge Haziran'da 548 milyon dolar açık verdi. 12 aylık cari fazla ise 538 milyon dolar oldu.
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler hesabı Haziran'da 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞININ AZALMASI ETKİLİ OLDU
Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.823 milyon ABD doları azalarak 2.601 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 754 milyon ABD doları artarak 3.166 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.
NET GELİRLER YÜKSELDİ
Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.693 milyon ABD doları artarak 2.284 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 646 milyon ABD doları tutarında artarak 2.527 milyon ABD dolarına yükseldi.
YATIRIM GELİRİ KALEMİNDEN KAYNAKLANAN ÇIKIŞLAR ARTTI
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon ABD doları artarak 1.064 milyon ABD doları oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 33 milyon ABD doları artarak 78 milyon ABD dolarına yükseldi.
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