Kritik veri açıklandı! Dört aylık seri son buldu, açık 813 milyon dolar

MERKEZ Bankası, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI OCAK'TA FAZLA VERDİ

Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Ocak ayında 1 milyar 505milyon dolar açık vermişken, Ocak ayında 2 milyar 943 milyon dolar fazla verdi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 239 milyon dolar azalarak 1 milyar 570 milyon dolar gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 221 milyon dolar artarak 1 milyar 274 milyon dolar yükselmesi etkili oldu.

SEYAHAT KALEMİNDEN KAYNAKLANAN NET GELİRLER ARTTI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 34 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar artarak 529 milyon dolar oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 92 milyon dolar geriledi.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 204 milyon dolar artarak 586 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 6.110 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.300 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 192 milyondolar net satış yaptığı görülmektedir.