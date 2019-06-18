Krediyle ev almayı düşünenler dikkat! 150 bin TL cepte kalacak

KONUT kredisinde yeni bir döneminde başlangıcı olarak adlandırılan enflasyon bazlı değişen oranlı kredi uygulaması Ziraat ve VakıfBank tarafından uygulanmaya başladı. Uygulamaya bugün itibariyle Halkbank'ta katıldı.Yeni kredi paketinden yararlanacak vatandaşların kullanacağı konut kredisinde faiz oranları isteğe bağlı yılda 3 defa 3, 6 ve 12 aylık periyotlar halinde yıllık TÜFE ortalamaları baz alınarak belirlenecek ve enflasyondaki harekete göre değişkenlik gösterecek. Mevcut enflasyon oranın üzerine banka tarafından sadece 0,19 marj konulacak ve net faiz oranı bu şekilde kredilere yansıtılacak

AZAMİ FAİZ OLACAK

Her iki banka da bu ürünlerden yararlanmak isteyen kredi müşterilerini korumaya yönelik azami faiz oranlarının yer aldığı bir sözleşme imzalatacak. Enflasyondaki değişimlere yönelik ortaya çıkacak faiz oranı bu seviyeyi aşamayacak. Enflasyon bazlı sistemde yapılacak erken ödemelerde tazminat da alınmayacak.

ŞARTSIZ ÇIKILABİLECEK

Söz konusu paket üzerinden kredi kullanmış vatandaşlar istemeleri halinde enflasyon bazlı krediden hiç bir şart olmadan çıkarak sabit oranlı konut kredisine de geçiş yapabilecek.Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi, 120 aya kadar da (10 yıl) vade belirlenebilecek.

MEVCUDUN ÜZERİNDE

250 bin TL'lik 10 yıl vadeli konut kredisinde aylık faiz oranı Ziraat Bankası'nda yüzde 1,55 iken bu oran Vakıfbank'ta yüzde 1,79 seviyesinde bulunuyor. Mevcut enflasyon verisi göz önünde bulundurulup banka marjı ile yapılan hesaplamada ortaya aylık bazda yüzde 1,55 civarında olan konut kredi faizinin üzerinde bir oran çıkıyor.

YÜZDE 5 TAHMİNİ

Ancak son açıklanan enflasyon verilerine göre TÜFE yıllık bazda yüzde 18,71'e geriledi. Beklenti ise enflasyonun kademeli düşüş eğilimini sürdürerek yıl sonunda yüzde 14,6'ya, 2020'de 8,2'ye 2021'de ise 5,4'e kadar gerileyeceği yönünde...

0,87'LERE İNEBİLİR

Merkez Bankasının da beklentileri göz önünde bulundurulduğunda aylık yüzde 1,55 ile çekilen 10 yıl vadeli kredide oran sürekli sabit iken öte yandan enflasyonun yakın vadede beklentiler doğrultusunda yıllıkta yüzde 14,6'ya düşmesi halinde aylık bazda oran 1,2'lere gerileyecekken bu oran 0,19'luk marj ile yüzde 1,4'e çıkacak. Bu rakam şayet 2020 hedefleri tutturulursa yüzde 0,87'lere kadar inmiş olacak.

AYLIK ÖDEME BİN 600 TL AZALIYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bu formülde ise bugün enflasyon bazlı kredide aylık yüzde 1,75'e denk gelen faiz oranı ile 10 yıl vadeli 250 bin TL kredi çekildiğinde aylık ödeme 4 bin 998 TL ve toplam faiz 350 bin TL olurken bu oranın tahminler doğrultusunda kademli yüzde 1,2'lere inmesi halinde aylık ödeme bin TL birden düşerek 3 bin 942 TL'ye (Toplam faiz 127 bin TL düşüşle 223 bin TL'ye iniyor) yüzde 0,87'de ise aylıkta 3 bin 365 TL'ye (Toplam faiz yaklaşık 200 bin TL inerek 153 bin TL'ye kadar geriliyor) inmiş oluyor.

150 BİN TL CEPTE KALABİLİR

Sabit ödemeli kredide ise aylık yüzde 1,55 olarak uygulanan faiz oranı ile 10 yıl vadeli 250 bin TL çekildiğinde yüzde 2 erken kapatma tazminatı verilerek kapama yapılmaması halinde 10 yıl boyunca aylık taksit 4 bin 602 TL toplam faiz ise 302 bin TL oluyor. Bu da 2020 için öngörülen enflasyon oranları ile yan yana konulduğunda 150 bin TL'nin cepte kalabileceği anlamına geliyor.