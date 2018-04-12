Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme...

Krediler tavan yaptı

Konut kredisi faiz oranları son bir yıldır yükseliş eğilimini sürdürürken, mart sonu itibarıyla konut kredisi faizi aylık yüzde 1,23 ile son 8,5 yılın zirvesini gördü

Krediler tavan yaptı

Konut kredisi faiz oranları son bir yıldır yükseliş eğilimini sürdürürken, mart sonu itibarıyla konut kredisi faizi aylık yüzde 1,23 ile son 8,5 yılın zirvesini gördü

12 Nisan 2018 Perşembe 23:01
Krediler tavan yaptı
banner404

KONUT kredisi faiz oranları 2014'te Rus uçağının düşürülmesi başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin artması, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve Fed'in faiz artırımlarının etkisiyle aylık bazda yüzde 1,20'ye kadar yükseldi. Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başta Ziraat Bankası olmak üzere diğer bankaların da iştiraki ile konut kredi faizlerinde indirim yapıldı. Geçen yıl mart ayında konut kredi faiz oranı aylık bazda yüzde 0,92'ye kadar geriledi.
FAİZLER 1,23'E KADAR YÜKSELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla gerileyen konut kredi faizleri dört ayın ardından tekrar yüzde 1'in üzerine çıktı. Son bir yılda gelişmiş ülke merkez bankaları sıkı para politikası uygularken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkı para politikası duruşunu sürdürdü. Hem merkez bankalarının sıkı duruşu hem de mevduat faizlerindeki artış, konut kredi faizleri başta olmak üzere diğer kredi faizleri de yükseliş eğilimi içine girdi. Konut kredi faiz oranı mart sonu itibarıyla yüzde 1,23 ile Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık konut kredi faizi oranı yüzde 14,79 oldu. Konut kredi faiz oranı geçen yılın mart sonunda yüzde 11,06 düzeyinde bulunuyordu.
KREDİ STOĞUNUN YÜZDE 8,7'Sİ KONUTLARA
Bu yılın mart sonu itibarıyla konut kredi stoku geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 172 milyar 843 milyon liradan 193 milyar 675 milyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam kredi stoğu mart sonunda 2,2 trilyon liraya yükseldi. Bankaların toplam kredi stoğunun yaklaşık yüzde 8,7'si konut kredisinden oluşurken, geçen yılın mart sonunda bu oran yüzde 9,3 düzeyinde gerçekleşmişti.
MALİYETLER ARTTI
Konut kredisinde aylık faiz oranları son bir yılda (Mart 2017-Mart 2018) 31 baz puan artarak 0,92'den 1,23'e yükseldi. Bir yıl önce yüzde 0,92'den 120 ay vadeli 100 bin TL'lik konut kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksit tutarı bin 380 lira düzeyindeydi. Vatandaşın toplam geri ödeyeceği tutar 165 bin 600 lira olacak. Bu yılın mart ayında aynı vade ve tutarda yüzde 1,23'ten konut kredisi kullanan vatandaşın ise aylık kredi taksiti bin 599 liraya yükseldi. 120 ay boyunca vatandaş kredi için toplam 191 bin 880 lira ödeme yapacak. Son bir yılda konut kredisi kullanan vatandaşın cebinden aylık taksit tutarı olarak 219 lira, 10 yılın sonunda 26 bin 280 lira daha fazla para çıkmış olacak. Böylece faizlerin yükselmesi ile konut kredisi maliyeti yüzde 16 artış gösterdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eti özel sektör ithal edecek
Eti özel sektör ithal edecek
'Reel ekonomide işler yolunda'
'Reel ekonomide işler yolunda'
'Türkiye geleceği planlıyor'
'Türkiye geleceği planlıyor'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim