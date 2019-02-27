Kredide vade uzadı! Düzenleme öncesi kullanılan krediler...

BANKALARIN Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme Tüketici kredileri, kredi kartı taksitleri ve taşıt kredisi gibi birçok sektörü yakından ilgilendiriyor. 60 aya kadar vade sağlayan düzenleme beraberinde şunları getirecek:

60 ay vade

Tüketici kredilerinde genelde azami 36 ay olarak uygulanan vade sayısı 60 aya çıkabilecek. Konut alımı ya da konut tadilatı için çekilen krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, ve gayrimenkul alımı amaçlı krediler ise bu kapsamda değil. Kamu kurumlarına olan borçları ödemek için kullanılan ve doğrudan ilgili kurumun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yapılandırılması için kullandırılan krediler ve eğitim kredileri de kapsam dışında.

Kart taksiti artacak mı?

Kredi kartı taksitlerine de uzatma geldi. Buna göre tabletler hariç bilgisayar alımlarında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıkacak. Taşımacılık ile ilgili harcamalarda kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda kredi kartı taksiti 9 aydan 12 aya çıkacak. Kredi kartlarındaki tüm harcamaları kapsayan genel taksit sınırı da 9 aydan 12 aya çıkarılacak.

Otoda fiyata göre vade

Fiyatı 120 bin TL’ye kadar olan taşıt kredilerinde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Değeri 120 bin TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerinde ise sınır 48 ay olacak.

Maliyete dikkat edilmeli

Vadelerin uzamasıyla, tüketicilerin artan kredi maliyetlerine de dikkat etmesi gerekecek. Taşıt kredilerinde 50 bin liralık bir kredi için 48 ayda yaklaşık 26 bin ila 47 bin lira toplam ilave maliyet oluşuyordu. Vadelerin 60 aya uzamasıyla konut kredilerinde toplam maliyet en az 6-7 bin TL arasında artacak.

Bilgisayar 12 tablet 6 ay

- Halihazırda 6 ay olan bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 aya çıkacak. Bu düzenleme, çoğunlukla bilgisayarın alımı sırasında teknoloji mağazasıyla anlaşmalı bankanın verdiği kredileri ilgilendiriyor.

- Tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi sınırı 6 ayda kalacak.

- Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonu kredilerinde de vade 12 ay olarak uygulanacak. 3 bin 500 liradan pahalı telefonlar ise kredi sınırı 6 ay. Cep telefonu için aldığı kredileri yapılandırmak isteyenler de bu vadeler üzerinden yapılandırma başvurusu yapabilecek.

Eski krediler ne olacak?

Düzenlemeden önce kullandırılan ihtiyaç kredileri de talep edilmesi halinde 60 aya kadar yeniden yapılandırıla-bilecek.