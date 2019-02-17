Kredi notu sıralamasında 3 yılda 15 ülke Türkiye'yi geçti

SÖZCÜ'DEN Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Türkiye, 2018 sonu itibarıyla uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard and Poors (S&P), Fitch Ratings ve Moody’s’den aldığı notların ortalamasıyla 148 ülke arasında 82’nci sırada yer buldu.

Türkiye'nin 2019 yılında rekabet edeceği ülkelerde Brezilya öne çıkıyor. Dünyanın 9'uncu büyük ekonomisi Brezilya 13.3 puanla 79. sırada yer alırken, dünyanın 19. büyük ekonomisi Türkiye 13 puanla 82. sırada yer alıyor.

Her iki ülke de 148 ülke arasında en düşük nota sahip 3'üncü grup içerisinde bulunuyor. Bir ufak not artırımı mesafe önümüzde yer alan Brezilya'nın yanı sıra Türkiye'nin bir basamak üstünde dünyanın 121'inci büyük ekonomisi Gürcistan 13.3 puanla, bir basamak altında ise dünyanın 43. büyük ekonomisi Bangladeş 13 puanla yer alıyor.

Sırbistan, Vietnam, Gürcistan, Bangladeş, Bolivya ve Dominik diğer rakipler olarak gözüküyor.

Türkiye geriledi

2017 sonunda aldığı kredi notlarının ortalaması ile 2'nci grupta yer alan Türkiye geçtiğimiz yıl 3'üncü gruba geriledi. Son 3 yılda 15 ülke Türkiye'yi geçti. Bu ülkeler sırasıyla Bahamalar (15.5), Güney Kıbrıs (15.3), Umman (15.0), Güney Afrika (15.0), Namibya (15.0), Azerbaycan (14.6), Hırvatistan (14.6), Paraguay (14.6), Guatemala (14.0), Kosta Rika (13.6), Sırbistan (13.6), Makedonya (13.5), Brezilya (13.3), Gürcistan (13.3), Vietnam (13.3) oldu.

Türkiye'nin 2015'te maksimum ulaştığı seviye olan 15.7 puanı, 2018 sonu itibarıyla Rusya ve Fas'ın aldığı görülüyor.