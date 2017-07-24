Kredi kartlarında yeni dönem 17 Ağustos'a başlıyor

17 Ağustos'tan sonra online alışveriş için müşteri onayı şart olacak ve daha da önemlisi, bu tarihten sonra kredi kartları artık online alışverişe kapalı olarak tüketiciye verilecek. Mevcut kartlar için de sahiplerin onay vermesi gerekiyor.
Kredi kartı ile internetten alışveriş dönemi 17 Ağustos'ta sona eriyor. Kredi kartı ile online alışveriş için 17 Ağustos'tan sonra müşteri onayı gerekecek. Artık kredi kartları sanal alışverişe kapalı olarak verilecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.