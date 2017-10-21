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Kredi kartıyla cep telefonu taksit yasağına çözüm önerisi

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, kredi kartıyla cep telefonu taksit yasağına çözüm önerisinde bulundu

Kredi kartıyla cep telefonu taksit yasağına çözüm önerisi

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, kredi kartıyla cep telefonu taksit yasağına çözüm önerisinde bulundu

21 Ekim 2017 Cumartesi 10:27
Kredi kartıyla cep telefonu taksit yasağına çözüm önerisi
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HÜKÜMETİN 1 Şubat 2014' te cari açığı azaltmak ve tüketicilerin aşırı derecede cep telefonuna harcama yaptığı için kredi kartıyla cep telefonuna taksit yasağı getirdiğini anlatan Altay, “Ancak yasak pek çok yöntemle ihmal edilmektedir. Bu yöntemlerin başını GSM operatörlerinin telefon faturasına yansıttığı taksitli satış çekmektedir. GSM operatörlerinin vade farkı koyarak yaptığı satışlar, 2016 yılında 6 milyona ulaştı. Tüketiciler fatura ve telefon taksiti ile birlikte kredi öder gibi yüksek tutarlarla telefon faturası ödemektedir. Yasağın ne tüketiciye ne de cari açığa faydası var. Bu soruna çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

Altay, yaptığı açıklamada, kredi kartıyla cep telefonuna taksit yasağından sonra bazı GSM operatörlerinin faturalı hatlar üzerine taksitli, bazı teknoloji mağazalarının da kredi kullandırıp cep telefonu satışı yaptığını dile getiren Alltay, şöyle konuştu: "Günümüzde en ucuz telefonun bin Türk lirası olduğunu düşünürsek, tüketicilerimizin çoğu taksit yaptırmak zorunda kalıyor ve GSM operatörlerinden bin veya bin 500 liralık bir cep telefonunu fatura üzerine 36 ay gibi vade seçenekleriyle yaklaşık 2 bin veya 2 bin 500 lira gibi bedel karşılığında alabiliyor. Dolayısıyla bunun ne cari açığa ne de tüketiceye faydası var."

Altay, tüketicilerin söz konusu yasaktan önce kredi kartıyla anlaşmalı bazı bankalar aracılığıyla vade farksız peşin fiyatına taksitli cep telefonu aldıklarını belirterek, bu durumun tüketici açısından yararlı olduğunu ifade etti.

"Amacımız tüketicinin fazla ödeyeceği meblağın cebinde kalması"

Kredi kartıyla taksitli şekilde cep telefonu satışının yapılmasıyla söz konusu sorunun çözüleceğini öneren Altay, şunları kaydetti:

Bu sorunda amacımız tüketicinin telefon için fazla ödeyeceği meblağın kendi cebinde kalması. Çünkü kredi kartıyla önceden peşin fiyatına vade farksız taksit yapılarak cep telefonu alınabiliyordu. Ama şimdi 2 bin liralık bir telefon almak isteyen tüketicimiz çeşitli taksit sayısı ile fatura üzerine yaklaşık bin lira gibi fazla para ödeyerek alıyor. Bu da tüketicilerimize zarar veriyor."

Ayrıca bazı büyük teknoloji marketlerinin bireysel kredi kullandırıp cep telefounu satışı gerçekleştirdiğine işaret eden Altay, "Kredi kartıyla taksitli cep telefonu satışı yasaklansa da bazı GSM operatörleri ve teknoloji marketleri başka satış yöntemleriyle vade farkı koyarak cep telefonlarını kendi fiyatının çok üzerinde satmaktalar. Bu nedenle başka yöntemlere fırsat vermeyerek kredi kartıyla taksitli cep telefonu satışı taksit sayısının belli bir sınırda yapılarak gerçekleşmesi en doğru yöntem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Tüketici Hak Arama DerneğiNihat AltayCep TelefonuTaksit Yasağı
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