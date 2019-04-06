Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizler değiştirildi

MERKEZ Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Azami aylık akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık gecikme faiz oranı yüzde 2,65 oldu. Yeni oranlar 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TL CİNSİNDEN AYLIK AZAMİ AKDİ FAİZ ORANI 2,15 OLARAK BELİRLENDİ"

"1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.

"TÜKETİCİ KREDİLERİ YOLUYLA KARŞILAMALARI MENFAATLERİNE OLACAKTIR"

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."