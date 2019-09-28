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Kredi kartı faizlerinde indirim! İşte yeni oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gitti. Türk Lirası cinsinden aylık azami faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a indirildi.

EKONOMİ 28.09.2019, 09:09
Kredi kartı faizlerinde indirim! İşte yeni oranlar
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KREDİ kartlarında faiz oranı geriledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında konut, tüketici ve taşıt kredi faizlerindeki düşüşün ardından kredi kartı faizleri de indirilmeye başlandı. Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'ye yaptığı açıklamaya göre Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60'tan yüzde 1.28'e çekildi.

1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40'tan yüzde 2'ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68'e düşürüldü.Faiz oranları 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

#kredi kartı #faiz #indirim
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