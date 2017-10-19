Kredi kartı borcu ödenemiyor

VERİLERE göre, Türkiye’de kredi ve kredi kartı kullanımında her geçtiğimiz yıl artış yaşanırken ilk sekiz aylık dilim içerisinde kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 912 bin kişi hakkında yasal takip başlatıldı. Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, kredi kartı ve bireysel borçlanma ile ilgili bir inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in Türkiye Bankalar Birliği’nden edindiği bilgilere göre, içinde bulunduğumuz yılın 8 aylık diliminde yasal takibe intikal eden kişi sayısı yüzde 4,9 azalarak 632 bin kişi oldu. Araştırmaya göre bireysel kredi veya kredi kartı borcu sebebiyle yasal takibe takılan kişi sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında artarak 912 bin kişiye ulaştı. Araştırmaya konu olan dilim içerisinde PRNet’in yaptığı medya analizinde, kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili medyaya 7 bin 611 haberin yansıdığı tespit edilirken, kredi kartlarıyla ilgili 16 bin 712 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan kredi kartı haberleri incelendiğinde, borç, takip ve taksit düzenlemesiyle ilgili başlıkların geniş yansıma bulduğu tespit edildi. Öte yandan medyaya yansıyan bir diğer önemli başlık ise, 2017 yılının geri bıraktığımız ilk 8 ayında kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının 3 milyon 102 bin 106’ya ulaştığı bilgisi oldu.

