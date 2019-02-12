Kredi kartı borçlularına büyük fırsat

KREDİ kartı borçlarına 60 aylık yapılandırma kararından sonra, tüketici kredilerinde de aynı olanak sağlandı. Bankacılık mevcuatında yapılan değişiklikle ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Bankacılık Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, borçlular rahatladı. Tüketici kredisi borcunu ödemekte zorlananlar bankalara yapılandırma başvurusu yapabilecek.

KİMLER YARARLANACAK?: 10 Ocak 2019'dan önce ihtiyaç kredisinin anapara ya da faiz ödemelerini geciktirenler yararlanacak. Tahsili geciken tüketici kredisi borçlarını kapsayan düzenleme, kredi borçlarını düzenli ödeyenler için uygulanmayacak..



NEREYE BAŞVURULACAK?: Başvurular dünden itibaren başladı. Yapılandırma için tüketici kredisi borcu bulunan bankaya başvurulacak.



FAİZ ORANI NE KADAR?: Her banka kendi belirlediği faiz oranını uygulayacak. Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların, uygulanacak kredi faizlerine dikkat etmesi gerekiyor..



HERKESE 60 AY TAKSİT VAR MI?: 60 aylık yapılandırma süresi tavan olarak uygulanacak. Bu sürenin altında da yapılandırma yapılabilecek.



NE KADAR SÜRECEK?: Yapılandırma talebe bağlı olacak. Düzenleme için yasal mevzuata eklenen son tarih yok. Yönetmelikle ilgili yetki, BDDK'da.