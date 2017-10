Kredi için 8 bin başvuru yapıldı

BU yüksek başvuru sayısı, KOBİ’lerimiz nezdinde bu tür desteklerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, düzenlenen ‘4. Kolejli İş Dünyası Zirvesi’ne katıldı. Özlü, konuşmasında, “Hepiniz iş dünyasının içinde olan kişilersiniz. Dolayısıyla; ekonominin, ticaretin, üretimin ve girişimin, birinci elden aktörlerisiniz. Üretim yapan, istihdam oluşturan, kazancının vergisini ödeyen, risk alan herkes; Türkiye için son derece kıymetlidir, önemlidir. Bu nedenle bizler girişimi ve girişimciyi; ekonominin bel kemiği olarak görüyoruz. Çünkü, ekonomi, girişimcinin yörüngesinde cereyan eder. Çünkü girişimci olmadan, ekonomi olmaz. Girişimci olmadan, ışıklar yanmaz, çarklar dönmez. Girişimci, en kıymetli sermayedir. Dikkat edecek olursanız; bütün ülkeler birbirlerinden en çok girişimci transfer etmeye çalışırlar. Bir ülkede emek, sermaye ve toprak var diye kalkınma olmaz. Girişimci varsa kalkınma olur. Bu nedenle, planlanan bütün ekonomi politikalarının hedefi; girişimcinin önündeki engelleri kaldırmak olmalıdır. Bizim, yerel veya ulusal ölçekte girişimciler yetiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu konuda önemli mesafeler aldığını anlatan Özlü, “Hükümetimiz ve ekonomi yönetimimiz; girişimin değerinin farkındadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; özellikle KOSGEB aracılığıyla, bu konuda önemli projelere imza atıyoruz. Küçük veya büyük demeden, üretmek isteyen, iş kurmak isteyen, işini büyütmek isteyen birçok kişiye can suyu oluyoruz. Özellikle ARGE’ye, inovasyona, tasarıma yatırım yapmak, bu kavramlarla büyümek isteyen herkese, kapılarımızı ardına kadar açıyoruz. Hükümetimiz, bugüne kadar birçok destek programı açıkladı. Bu desteklerin, hedefe ulaştığı, ekonomiye ciddi katkılar sunduğu, piyasayı canlandırdığı ortadadır” şeklinde konuştu. “Kolejli İşadamları Derneği üyelerinin birçoğunun KOBİ’ler olduğunu biliyorum” diyen Özlü, “Bu nedenle, KOBİ’lere yönelik, çok zengin içerikli destek programlarımızı yakından takip etmenizi bekliyoruz. Son bir ay içinde KOSGEB aracılığıyla, iki yeni destek programını, KOBİ’lerimize açtık. Bunlardan birincisi; KOBİ Gelişim Destek Programı, kısa adıyla KOBİGEL’dir. KOBİGEL Programı kapsamında, 'üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının artırılması' konulu proje teklif çağrısında bulunduk. KOBİGEL Programı kapsamında, proje başına 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira destek veriyoruz. Şu ana kadar bu programa 8 bin adet proje başvurusu yapılmıştır. Bu yüksek başvuru sayısı, KOBİ’lerimiz nezdinde bu tür desteklerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca dün, 'KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programını' açıkladık. Bu önemli destek programında esas olarak, 'teknolojik ürün odaklı' yatırım yapmak isteyen KOBİ’lerimizin, finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. KOBİ’lerimizi 'yerli üretime' teşvik ediyoruz. KOBİ’lerin ARGE ve yenilik faaliyetlerini destekliyoruz. Açıkladığımız bu yeni destek programından beklentimiz; verdiğimiz desteklerin ülkemize katma değer oluşturması, rekabet gücümüzü artırması ve yüksek teknolojili ürünlere dönüşmesidir” açıklamasında bulundu.

Bakan Özlü, 301 organize sanayi bölgesinin olduğunu belirterek, "Her bir OSB'de en az bir teknik kolej hedefliyoruz. Bunun için de biz Bakanlık olarak bu kolejlerin inşaat yapımı ve içindeki teçhizatın donanımı noktasında destek veriyoruz, yüzde 100 kredi veriyoruz daha doğrusu. Bu kolejlerde Milli Eğitim Bakanlığı belli bir destek veriyor. Sayın Başkanımızın talepleri var bu desteğin artırılması konusunda. Bunu da Milli Eğitim Bakanımız ile konuştuk, inşallah gelecek yıllardan itibaren bu desteği artıracağız" şeklinde konuştu. Güçlü bir ekonominin, güçlü bir siyaseti gerektirdiğine dikkati çeken Özlü, “Türkiye’nin ekonomisi de, siyaseti de güçlüdür, istikrarlıdır. Son 15 yılda, ortalama yüzde 5,7 büyümeyi başardık. 2017’nin birinci ve ikinci çeyreğinde yüzde 5’in üzerinde büyüdük. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de, daha güçlü bir performansla büyümeye devam edeceğiz. Yıllar boyunca, ekonomimiz defalarca test edildi. Parti kapatma davasıyla test edildi, 15 Temmuz darbe girişimiyle test edildi, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla test edildi, ateş çemberine dönen coğrafyamızla test edildi. Bu testlerin hepsinden başarıyla çıktık. Türk ekonomisi; hormonlu değil, organik bir ekonomi olduğunu ispatladı. Evet, bizim ekonomimiz organiktir. Dışarıdan veya içeriden gelebilecek, her türlü müdahaleye karşı dirençlidir. Tüm bu müdahaleler bizi güçten düşüremedi. Aksine, bağışıklık sistemimizi güçlendirdi. Bu yüzden, içtenlikle ifade etmek isterim ki, Türk ekonomisi organiktir, dirençlidir, bağışıklık sistemi güçlü bir ekonomidir" dedi. Yüksek teknoloji ürünlerin payına işaret eden Özlü, "Bizim ihracatımız ithalata çok bağımlı. İhracatımızı artırmaya çalıştığımızda ithalatımız da otomatik artıyor. İthalat ve ihracat arasındaki farkı kolay kolay kapatamıyoruz. Gerçek açık, Türkiye’nin gerçek açığı teknoloji açığıdır. O yüzden Türkiye’nin teknoloji açığının kapatılmasında siz değerli girişimcilere büyük görevler düşüyor. Sizlerden yüksek teknolojiye yatırım yapmanızı bekliyor ve istiyoruz. Bunu da ancak sizler yapabilirsiniz. Sizler dünyayı tanıyorsunuz, bu konu son derece önemli. Biz de son dönemde hem KOSGEB hem Bakanlık bünyesinde verdiğimiz destekleri imalat sanayimizde de yüksek teknoloji ürünlerin Türkiye’de üretilmesine yönlendirme istiyoruz. Her girişim kutsaldır ama bizim sizlerden beklentimiz, yüksek teknolojik ürünlere yönelik faaliyetlerde bulunmanız. KOSGEB’i bundan sonraki dönemde daha çok imalat sanayimize yönlendireceğiz. Yurt dışından ithal etmekte olduğumuz ürünleri yerli burada yapmak isteyen girişimcilerimizin bir defalık masraflarını karşılayacağız. Dolayısıyla bu ürünlerin piyasada yer tutmasına destek olacağız. Bakanlık olarak iş adamlarımızın girişimcilerimizin arkasındayız" diye konuştu. Programa, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı. Bakan Özlü, program sonrası ise fuar alanını gezdi.