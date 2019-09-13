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Kredi faizleri ile ilgili ilk adım atıldı! İndirim geldi...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 4.5 yıl aradan sonra 27 Temmuz’da başladığı dev faiz indirimine dün yenisini ekledi. Murat Uysal’ın başkan olmasıyla sadece 1.5 ayda 750 puanlık indirime imza atan Merkez Bankası, böylece kredi faizlerinde daha fazla düşüşün yolunu açmış oldu. Türk Eximbank, 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e çektiğini duyurdu

EKONOMİ 13.09.2019, 13:56 13.09.2019, 14:08
Kredi faizleri ile ilgili ilk adım atıldı! İndirim geldi...
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MERKEZ Bankası Para Politikası Kurulu, 4.5 yıl aradan sonra 27 Temmuz’da başladığı  faiz indirimine dün yenisini ekledi. Bankalarda indirimler başladı. İlk faiz indirim haberi geldi. Türk Eximbank, 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını  yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e çektiğini duyurdu.  Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada ihracatçı KOBİ’lere ve yüksek  teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl  vadeli TL kredilerin faiz oranının yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e  düşürüldüğü belirtildi.  Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun (KGF)  garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranlarının  36 ay için TÜFE yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE yüzde 2,50 seviyesine indirildiği  ifade eden açıklamada, böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapıldığı  kaydedildi.

 "Orta-uzun vadeli kredi kullandırımlarının hızlanması bekleniyor"

Açıklamada, ihracata yönelik olarak işletme sermayesi kredisinde 1 yıl  geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıla kadar vadeli, yatırım kredisinde azami 3  yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıla kadar vadeli finansman imkanlarının  ihracatçıların hizmetinde olduğu ve kredi kullandırımlarının gelecek aylarda  hızlanmasının beklendiği belirtildi.Ayrıca Kasım 2018’den beri uygulanmakta olan "Mevsimsel Kredi Destek  Programı" kapsamında, hasat mevsiminde tarım ürünleri ihracatçılarına öncelik  verilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, böylece eylül, ekim, kasım ve  aralık aylarında zirai ürün ihracatçılarının bankanın finansman imkanlarından  hızlı bir şekilde faydalanmalarının sağlanacağı ifade edildi.
 

#kredi faizleri
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