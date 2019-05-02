Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

MAYIS ayına girilmesiyle birlikte vatandaşların kredi faiz oranları ile ilgili araştırması arttı. Bu yılın başı itibariyle Türkiye'de kamu bankaları başta olmak üzere kredi faiz oranlarında bazı bankalar önemli oranda indirime gittiğini kamuoyuna ilan etmişti. Düşük faizli kredi oranlarından yararlanmak isteyenler, bu indirimi mutlulukla karşıladı ve ev, otomobil vb. gibi hayallerini gerçekleştirmek için de harekete geçti. Kredi faizi oranlarındaki ciddi düşüşün ardından vatandaşlar düşük faizli kredi çekerek ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Peki, Türkiye'deki bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası yaşanan olumlu hareketlenmeler sonucunda konut kredisinde faiz oranını %1,28'e indirdi. Buna göre 150.000 TL'lik konut kredisi kullanan bir vatandaş, aylık 2.453,20 TL'lik ödemeyle 120 ay vade seçeneğiyle kredi kullanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : %1,53

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : %1,49

Konut Kredisi Faiz Oranı : %1,28

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası haricinde bireyler Vakıfbank faiz oranları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan vatandaşlar %1,28 faiz oranından yararlanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : %1,55

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : %1,53

Konut Kredisi Faiz Oranı : %1,28

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : %1,99

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : %1,85

Konut Kredisi Faiz Oranı : %1,65

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : %2,09

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : %1,89

Konut Kredisi Faiz Oranı : %1,69

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Halkbank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : %1,53

Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : %1,65

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı : %1,28

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : %2,20

İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : %1,79

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : %1,85

YAPI KREDİ BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : %1,91

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : %1,99

Konut Kredisi Faiz Oranı : %1,70