banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizinde üst üste indirim yapmasıyla, bankalar da kredi faizlerinde indirime gitti. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları.

EKONOMİ 30.11.2019, 18:07
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
banner404

MERKEZ Bankası'nın 4 ay içinde politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e indirmesinin ardından hem kamu hem de özel bankalar kredi faizlerinde indirime gitti. Yüksek faiz oranları yerini daha makul oranlara bırakmaya başladı. Yaşanan gelişmelerle birlikte kredi çekmeyi düşünenler, faiz oranlarını araştırmaya başladı.

İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:

ZİRAAT BANKASI

Tüketicisi kredisi: 1,25

Taşıt kredisi: 1,19

Konut kredisi: 0,99

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: 1,25

Taşıt kredisi: 1,17

Konut kredisi: 0,99

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,39

Taşıt kredisi: 1,19

Konut kredisi: 0,99

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1,14

Taşıt kredisi: 1,10

Ev kredisi: 1,10

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi: 1,08

Taşıt kredisi: 1,23

İhtiyaç kredisi: 1,14 ve 1,54 arası (vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik gösteriyor)

AKBANK

Taşıt kredisi: 1,13

Konut kredisi: 1,05

İhtiyaç kredisi: 1,15 - 1,61 arası (vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik gösteriyor)

YAPI KREDİ

Konut kredisi: 1,19

Taşıt kredisi: 1,19

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 1,03

Konut kredisi: 1,19

Taşıt kredisi: 1,45

DENİZ BANK

İhtiyaç kredisi: 1,59

Taşıt kredisi: 1,31

#Merkez Bankası #Kredi #güncel faiz oranları #banka
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 30 Kasım 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:44
Öğle 12:51
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 13 20
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Çaykur Rizespor 13 17
10. Göztepe 12 16
11. Gaziantep FK 12 16
12. Gençlerbirliği 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Keçiörengücü 13 21
6. Bursaspor 12 20
7. Menemen Belediyespor 12 20
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. İstanbulspor 13 15
12. Altay 12 15
13. Giresunspor 12 13
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Man City 14 29
3. Leicester City 13 29
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Newcastle 14 16
13. Brighton 13 15
14. Crystal Palace 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 31
2. Barcelona 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 15 18
14. Real Valladolid 15 18
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545