Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Merkez Bankası'nın politika faizinde üst üste indirim yapmasıyla, bankalar da kredi faizlerinde indirime gitti. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları.
MERKEZ Bankası'nın 4 ay içinde politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e indirmesinin ardından hem kamu hem de özel bankalar kredi faizlerinde indirime gitti. Yüksek faiz oranları yerini daha makul oranlara bırakmaya başladı. Yaşanan gelişmelerle birlikte kredi çekmeyi düşünenler, faiz oranlarını araştırmaya başladı.
İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:
ZİRAAT BANKASI
Tüketicisi kredisi: 1,25
Taşıt kredisi: 1,19
Konut kredisi: 0,99
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1,25
Taşıt kredisi: 1,17
Konut kredisi: 0,99
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1,39
Taşıt kredisi: 1,19
Konut kredisi: 0,99
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1,14
Taşıt kredisi: 1,10
Ev kredisi: 1,10
GARANTİ BANKASI
Konut kredisi: 1,08
Taşıt kredisi: 1,23
İhtiyaç kredisi: 1,14 ve 1,54 arası (vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik gösteriyor)
AKBANK
Taşıt kredisi: 1,13
Konut kredisi: 1,05
İhtiyaç kredisi: 1,15 - 1,61 arası (vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik gösteriyor)
YAPI KREDİ
Konut kredisi: 1,19
Taşıt kredisi: 1,19
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: 1,03
Konut kredisi: 1,19
Taşıt kredisi: 1,45
DENİZ BANK
İhtiyaç kredisi: 1,59
Taşıt kredisi: 1,31
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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