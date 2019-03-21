Kredi çekmek isteyenlere güzel haber! İyi niyetli borçluya kredi riski kolaylığı

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, üyesi olan bankalara kredi, çek ve senet borcu olan müşterilerinin hiç ödememe yerine borcunu ödemek için başvuruda bulunmaları halinde kredi risklerini düşürmeleri için tavsiyede bulundu.Kamuoyuna açıklamada bulunan TBB, bankalardan, “yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren ve getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesini ve kredi kanallarının açık tutulmasını” istediğini açıkladı.

Borcunu ödeyemeyen borçluların listesinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nde tutulduğunu hatırlatan TBB Yönetim Kurulu, negatif nitelikli kayıtlara ilişkin tavsiye kararıyla ilgili kamuoyu duyurusunda şu açıklamada bulundu:

Sistem çalışsın...

“Tahsilat, ödeme, borçlanma gibi finansal performansları farklı nedenlerle, geçici olarak aksadığı ve nakit akışları bozulduğu için bazı gerçek ve tüzel kişi müşteriler bankalara ve finansal kurumlara olan kredi, çek ve senet borçlarını vadesinde ödeyememektedirler.Bu müşterilerin borç ve ödeme durumlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde kayıtlar tutulmaktadır.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren/getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, finansal işlemlerinin sağlıklı şekilde devamlılığının sağlanması, kredi kanallarının açık tutulması amacıyla bir tavsiye kararı almıştır.

Buna göre, gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde üyelere tavsiyede bulunulmuştur.”

Kapılarımızı açık tutuyoruz

TBB’nin kararını değerlendiren bir bankacı, bankaların iyi niyetli müşterilere kapılarını açık tuttuğunu ve kredi, çek ve senet borçlularını ‘yaşatmaya’ çalıştıklarını söyledi. Bankacı, “Kredi borçlarını düzenli ödeyen iyi niyetli müşterilerimize her zaman olumlu yaklaşıyoruz. Ancak dünyanın hiçbir yerinde de borcunu ödemeyen veya aksatan kişi ve şirketlere yeniden kredi veya çek - senet verilmez” dedi.