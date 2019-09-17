Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor! Mahkemeden emsal karar

AYDIN'DA 14 ay içinde tamamlanma taahhüdü verilen konutu kendisine süresinde teslim edilmeyen ve müteahhit ile anlaşması bulunan bankadan çektiği kredinin ödemelerinin durdurulması için dava açan kişinin talebi haklı bulundu. Merve Cengiz Demir, 2016 yılında ön ödemeli satış sözleşmesi imzalayarak bir konut almak istedi. Demir, yüklenici firmaya peşinat ödedi, sonra da müteahhitin yönlendirmesiyle bir bankadan konut ödemesi için kredi çekti. Ancak 14 ayda tamamlanması gereken konut, süre sonunda Demir'e teslim edilmedi. Demir, avukatı aracılığıyla zararının karşılanması için hem müteahhide hem de kredi sağlayan bankaya "sözleşmenin feshi ve kredi ödemelerinin durdurulması" talebiyle dava açtı.

KREDİ ÖDEMELERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

4. Asliye Hukuk Mahkemesi, "davacı vekilinin tedbir talebinin kabulü ile davalı bankaca davacıya 16 Kasım 2016'da kullandırılan kredi ödemelerinin tedbiren durdurulmasına" kararı verdi.

BANKANIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Davalı banka, karara "kredinin 'bağlı kredi' olmadığı" iddiasıyla itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, dosya içerisinde bulunan kayıt ve belgeler, davalı banka ve müteahhit arasında düzenlenen sözleşme maddeleri kapsamında tedbire hükmedilme koşullarının gerçekleştiğini belirterek, bankanın istinaf talebini reddetti.