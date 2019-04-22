Kredi çekecekler dikkat! Bakan duyurdu, bugün resmen başladı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere TL kredisi imkanı sağlayan Eximbank'ın KOBİ dışı firmalara da TL kredi kullandırmaya bugün itibariyle başladığını açıkladı. Son yıllarda yerel para birimleri üzerinden ticaretin geliştirilmesi hususunda önemli çabalar sarf edildiğini aktaran Bakan Pekcan, Türkiye'nin ihracatında Türk Lirası'nın payının 2018 yıl sonu itibariyle yüzde 4,5 seviyesinde iken, bu yılın ilk iki ayında toplam ihracatın yüzde 4,8'i seviyesine yükseldiğini söyledi. Türk Eximbank'ın pozitif ayrımcılık yaparak ihracatçı KOBİ'lere piyasa faizlerine göre oldukça cazip faiz oranlarıyla TL kredisi sağlamaya devam ettiğini belirten Pekcan, bankanın 2017 Ağustos ayında Türk Lirası kaynaklarını KOBİ'lere kanalize ettiğini, bu çerçevede KOBİ'lere 2017 yılında 2,1 milyar lira, 2018 yılında ise 7,7 milyar lira olmak üzere toplamda yaklaşık 10 milyar lira ilave kredi desteği sağladığını ifade etti. Pekcan, söz konusu desteğin 2019 yılında da artarak devam edeceğini bildirdi.

YEREL PARALARLA TİCARETE KATKI

Bakan Pekcan, önümüzdeki dönemde yerel paralarla ticaretin önemi ve artış potansiyeli dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından sağlanan TL kredi imkanının çeşitlendirilmesi ve artırılmasının planlandığını kaydederek, şunları söyledi: "Bu amaçla Türk Lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere yönelik mevcut TL kredi programı devam edecek olup, KOBİ dışı firmalar için ise 1 yıl vadeli TCMB günlük ağırlıklı ortalama fonlama faizi baz alınarak belirlenecek faiz oranı ile 6 ayda bir faiz ödemeli olarak, daha önce Nisan ayında başlayacağımızı duyurduğumuz yeni bir kredi programı 22 Nisan (bugün) itibarıyla devreye alınacaktır. Bu imkanın yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."