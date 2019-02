Kredi borcunuzu düşük taksitle geri ödeyin!

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ocak ayı başında kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığı ile kredi verileceğini açıklamıştı.Vadesi 60 aya kadar çıkan kredi desteğine daha sonra Halkbank ile Vakıfbank da iştirak etmişti. Yüzde 1.10 faizle devreye alınan uygulama 25.6 milyon kredi kartı sahibinin elini rahatlatmıştı.

KREDİ İÇİN DE GEÇERLİ

Kamu bankalarının kredi kartı borçlarının kapatılması için 60 ay vadeli tüketici kredisi vermesinin ardından şimdi de ihtiyaç kredileriyle ilgili önemli bir adım atıldı.Bankacılık Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemesiyle ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

11 ŞUBAT İTİBARIYLA

Kredi yapılandırmasından kimler yararlanabilecek?

10 Şubat 2019’dan önce ihtiyaç kredisinin anapara ya da faiz ödemelerini geciktirenler yararlanacak. ? Başvuru ne zaman yapılacak? Başvurular 11 Şubat itibarıyla alınmaya başladı.

Başvuru nereye?

Kredi borcunu ödemekte zorlananlar, borçlu oldukları bankalara başvuracaklar.

Başvuru yapandan ücret alınacak mı?

Hayır. Başvuru ücreti ya da cezası yok.

Başvuru yapanın durumu nasıl değerlendiriliyor?

Yapılandırma başvurusu yapanların, gelir durumuna, daha önceki kredi ödeme alışkanlığına yani kredi risk raporuna bakılacak. Burada vatandaş lehine olabilecek durum göz önünde bulundurulacak. ancak her durumda değerlendirme yasal mevzuat çerçevesinde yapılacak.

KEFİL GEREKMİYOR?

Hayat sigortası şart mı?

Hayat sigortası tüketici kredilerinde isteğe bağlı standart bir ürün.

Kefil şartı bulunuyor mu?

Hayır. Gelir durumunu beyan etmek yapılandırma için yeterli olacak.

Yapılandırmada borç sınırı var mı?

Risk, her vatandaş için farklı olduğu için böyle bir sınır yok. 300 bin liralık borç için de 10 bin liralık borç için de yapılandırma başvurusu yapılabilir.

TAKİBE GİRENLER

Kanuni takibe girenler bu haktan yararlanabilir mi?

Evet. kanuni takibe girenlerin kanuni takipteki kredilerini istediği vadeye kadar yapılandırma hakkı var.

Varlık yönetim şirketlerine devredilen krediler dahil mi?

Bankanın belli bir ücret karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrettiği borçlar maalesef kapsam dışında. O borçlarla ilgili muhatap, varlık yönetim şirketleri olacak.

FAİZ ORANINA DİKKAT!

Yapılandırma faizi ne?

Bu uygulamada kart borcunu kapatmak için verilen kredideki gibi yüzde 1.10’luk faiz geçerli değil. Her banka kendi faizini belirliyor. Bu da yüzde 2-2.20 civarında. Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların, uygulanacak kredi faizlerine dikkat etmesi gerekiyor. Krediyi düşük faizle alan zorunda kalmadıkça daha yüksek faizle yapılandırmaya girmesin.

5 yıl vade herkes için geçerli mi?

60 aylık (5 yıl) yapılandırma süresi tavan. Bu sürenin altında da yapılandırma mümkün. Ödeyebileceğiniz planı siz belirleyeceksiniz. Ama unutmayın vade uzadıkça borç için daha fazla ödeme yapmak durumunda kalırsınız. Yani kısa ve ödenebilecek taksit makul.

Son başvuru tarihi nedir?

Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına yönelik kampanyada olduğu gibi, ihtiyaç kredisi için de başvuru için bir süre sınırı bulunmuyor. İkinci bir düzenleme olana kadar başvuru yapılabilir.

Yeni krediler kapsamda mı?

Düzenleme borç ödemede zorlananlara destek olmayı amaçladığından yeni alınan krediyi kapsamıyor. Yeni kredilerde vade 36 ayla sınırlı.