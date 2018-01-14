Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Unsuz ekmek tarifi
Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı!
Trafikte akıllı tutanak dönemi
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 14 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Kredi borcu olanlara büyük müjde! Silinecek...

TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeye göre kredi ve kredi kartı olanların Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki olumsuz kayıtları silinecek

Kredi borcu olanlara büyük müjde! Silinecek...

TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeye göre kredi ve kredi kartı olanların Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki olumsuz kayıtları silinecek

14 Ocak 2018 Pazar 15:34
Kredi borcu olanlara büyük müjde! Silinecek...
banner404

İŞLETMELER yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan ve borçlara düzenleme getiren kanun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 'Kara liste'ye af geldi. İşte detayları...

OLUMSUZ KAYITLAR DİKKATE ALINMAYACAK

Çek, kredi, senet ödemeleri nedeniyle 'kara liste'ye girenlere af içeren düzenleme TBMM'de kabul edildi.

"Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın kabulü ile kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kredi BorcuMemurMüjdeEmekli Sandığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Büyükanne Projesi' bitiyor
'Büyükanne Projesi' bitiyor
Kamu ücretlerine düzenleme 
Kamu ücretlerine düzenleme 
Elektrik zamlandı  
Elektrik zamlandı  

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim