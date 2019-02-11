Kredi borcu olanlar müjde! Bugünden itibaren yapılabilecek

RESMİ Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te düzenleme yapıldı. Bugünden itibaren tüketici kredileri talep edilmesi durumunda 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

60 AY VADE YAPILABİLECEK

Yürürlüğe giren düzenlemeye göre; "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ana para ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir" maddesi eklendi.

ÖDEMELERİNİ GECİKTİRENLER YARARLANACAK

Yapılan düzenleme ile tüketici kredisi geri ödemesinde genellikle 36-48 ay olan vade sınırı artırıldı. Düzenlemeye göre, maddenin yürürlük tarihinden önce ana para veya faiz ödemelerini geciktirenler yapılandırmadan yararlanabilecek.