Kredi borcu ödenmezse ne olur?

BANKA kredisi birçok kişinin nakit paraya ihtiyacı olduğu zaman ilk aklına gelen çözüm yolu oluyor. Belli bir miktar faiz ile birlikte geri ödenen kredilerin ödenememesi durumunda ise bankalar en fazla yüzde 30 faiz uygulayabiliyor.

FAİZ ÜSTÜNE FAİZ UYGULANIR MI?

Yasal takip sürecinin başlamasının ardından yüzde 30 faiz uygulaması da başlıyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de ödenmeyen krediler için faiz üstüne faiz uygulanıp uygulanmayacağı. Yasal takip süreçleri dahil, kredinin geç ödenmesinden dolayı hesaplanan gecikme faizi üzerine, tekrar faiz uygulanamaz.

HACİZ GELİR

Ödenmeyen krediler için haciz işlemi uygulanıyor. Taşınmaz mülk var ise keşif gönderiliyor. Bu keşif ekibi eve gelerek borca göre eşyalara ya da eve haciz getirebiliyor. Eğer eşyalar haciz edilemeyecek kadar değersizse haciz işlemi uygulanmıyor.

BANKALARDAN KREDİ KULLANILARAK KAPATILABİLİR

Borçlu olunan banka dışındaki diğer bankalardan borç kapatma kredisi kullanılabiliyor.

Kaynak: Vatan